Главное - это вера в чудо! История о том, как к белорусским детям приходят Деды Морозы

В ноябре этого года Гродненское социально-благотворительное учреждение помощи детям и взрослым "Центр помощи "Вера"" объявило о старте акции "Вера в чудо", в рамках которой воспитанники детских домов, домов семейного типа и школ-интернатов Гродненской и Брестской областей писали письма Деду Морозу. В этих посланиях дети рассказывали, как прошел для них 2020 год, каких успехов они достигли, как себя вели, делились своими переживаниями и просили подарки, о которых очень мечтают.

В адрес Центра помощи "Вера" пришло более 130 писем от воспитанников образовательных учреждений, и перед его сотрудниками встала нелегкая задача – найти реальных Дедов Морозов для всех детей, которые загадали желания. Одновременно центр предложил потенциальным волшебникам своими руками создать для детей творческий сладкий подарок: смастерить мешочек, насыпать туда лакомств, украсить, написать теплое пожелание незнакомому ребенку.

Рассказывает директор центра Антонина Мисюкевич: "В ноябре 2020 года мы разместили на нашем сайте все письма от детей, которые к нам поступили к этому моменту. Каждый желающий мог лично прочитать письмо ребенка и забронировать его. К примеру, в Гродненском доме малютки и Пинском специализированном доме ребенка находятся совсем маленькие детки, поэтому письма за них писали воспитатели и педагоги. Там были указаны вещи, которые необходимы для развивающих занятий, игр, ухода за детьми. Дети повзрослее просили о самых разных подарках: кукле, музыкальных колонках, одежде, мяче, фломастерах, материалах для творчества. Ребята старшего возраста, например, из Волковысского детского дома, просили о вещах, необходимых в самостоятельной жизни: электрочайнике, дорожной сумке, кроссовках и даже кухонных принадлежностях. Ведь многие из них в ближайшее время шагнут из стен детского дома во взрослую жизнь".

Эта акция вызвала у белорусов неподдельный интерес, больше половины писем были забронированы уже в первую неделю акции, участвовали в которой не только гродненцы. Подарки доставлялись в центр почтой из Кобрина, Пинска, Бреста, Молодечно, Борисова, Минска. К акции подключались как отдельные граждане или семьи, так и организации, педагогические и трудовые коллективы. Среди них, к примеру, сотрудники Главного статистического управления Гродненской области, коллектива "Мебель Неман", филиала "ПСДТУ" РУП "Гродноэнерго" (служба электроучета).

В Пинском специализированном доме ребенка попросили у Деда Мороза только один подарок – реабилитационный стульчик для детей-инвалидов и детей с ДЦП – "ZEBRA Invento", стоимостью порядка 4000 белорусских рублей. Он даст возможность малышам, которые по состоянию здоровья прикованы к постели, занимать другое положение и видеть, что происходит вокруг. На это письмо откликнулась столичная компания "iTechArt". Еще один такой же стульчик Центр помощи "Вера" самостоятельно оплатил из средств, которые поступили на благотворительный счет центра в рамках акции "Вера в чудо", и передал его детскому дому.

Многие участники акции отнеслись к заданию творчески. Не просто приготовили подарок, но и вложили в него ответные письма "От Деда Мороза". Вот пример одного из них – для мальчика Саши: "Желаю тебе лишь одного (это самое важное) – чтобы ни случилось в твоей жизни, всегда оставайся человеком. Не забудь поделиться конфетами с друзьями. И с теми, с кем не очень дружишь, а может, и совсем не дружишь – поделись обязательно!".

Предложение о создании сладкого подарка своими руками активно восприняли детские сады и школы Гродненщины. Многие педагогические коллективы провели свои внутренние мероприятия, где воспитатели и учителя рассказывали и объясняли детям, почему некоторые малыши остались без родителей, где они живут, как учатся и о чем мечтают. Желающие смогли передать сладкий подарок незнакомому ребенку, вложив туда письмо, открытку или поделку. Акцию поддержали множество учреждений образования: средние школы №№ 7, 35, 31, 37, а также детские сады №№ 87, 35, 110, 108, 82, 28. Дети передавали связанные или сшитые своими руками мешочки с конфетами, самодельные игрушки, творческие поделки и письма. Не остался в стороне и Гуманитарный колледж учреждения образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", ученики и преподаватели которого передали малышам средства гигиены, коврики-пазлы, конструкторы и игрушки.

До конца декабря пройдет самый приятный этап акции – передача подарков в детские дома. До 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка из Центра помощи "Вера" посетят Гродненский дом малютки, Пинский специализированный дом ребенка, ГУО "Волковысский детский дом", ГУО "Волковысская вспомогательная школа-интернат", ГУО "Гродненская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения", "Василишковский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития", а также наведаются в детские дома семейного типа Мерсен, Найда и Никитиных.

К слову, сладких подарков поступило гораздо больше, чем было заявлено в акции. Поэтому руководством Центра помощи "Вера" принято решение отправить новогодние презенты и в социально-педагогические центры, находящиеся на территории Гродно и Гродненской области.

Кульминацией огромной предновогодней работы, которую провели в Центре, станет утренник для детей с особенностями. Здесь его проводят впервые. Специально для этого ко входу в здание установлен пандус для поднятия и спуска инвалидных колясок, чтобы дети, которые не ходят самостоятельно, смогли попасть на праздник. Специальную программу для гостей готовят волонтеры из Гродненского государственного медицинского университета.

Утренник смогут посетить семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, приглашаются также многодетные семьи, находящиеся в трудном материальном положении. Под опекой Центра помощи "Вера" – 67 таких семей, для каждой приготовлен подарок. Никто из подопечных не останется без внимания и праздничного настроения в канун Нового года.

Центр помощи "Вера" благодарит каждого, кто не остался в стороне и помог осуществить мечты такого большого количества детей. Благодаря вашей отзывчивости, активному участию и творческому подходу мы смогли проделать огромную работу и сделать это предпраздничное время для многих детей немного ярче и добрее! Спасибо Вам!

Подробнее об акции "Вера в чудо" можно узнать на сайте c-vera.by.

При содействии Центра помощи "Вера" подготовил Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

Информационный партнер Социально-благотворительного учреждения помощи детям и взрослым "Центр помощи "Вера"" – Белорусское телеграфное агентство