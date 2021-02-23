Главное управление по образованию Витебского облисполкома в 2020 году стало лучшим в стране

23 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Главное управление по образованию Витебского облисполкома стало лучшим в стране по итогам работы за 2020 год, и в этом есть большая заслуга педагогов области. Об этом заявил на итоговой коллегии начальник главного управления Дмитрий Хома, передает БЕЛТА.

"Одним из показателей системы образования нашей области является то, что на уровне Министерства образования наше главное управление второй год подряд признано лучшим среди областных управлений. Это заслуга не только главного управления, но и всей системы образования. Победы учеников на республиканских и международных конкурсах являются лучшим подтверждением. На будущее мы закладываем в основу работы воспитательный момент, в частности, патриотическое воспитание. Также будем делать акцент на внедрение новых технологий, обновление, становление, сопровождение кадров. Будем продолжать развивать материально-техническую базу. В 2020 году, несмотря на определенные трудности, в том числе пандемию коронавируса, на улучшение материально-технической базы затрачено более Br35 млн", - отметил Дмитрий Хома.

Он добавил, что работа велась точечно и целенаправленно. Глава управления привел в пример среднюю школу №1 в г.п.Шумилино, где капремонт и модернизацию провели за счет средств областного бюджета. Еще 4 школы области преобразились благодаря выделенным кредитным ресурсам.

Дмитрий Хома подчеркнул, что немаловажной в сфере образования является профориентационная работа. В этом плане Витебщине есть чем гордиться: в школах области действуют профильные классы, например, аграрные и педагогические, в 7-9 классах проводятся факультативы с ранней профориентацией. "Школьники должны получать основы той профессии, на которую после получения аттестата будут учиться в вузе. Мы достаточно серьезно работаем по распределению потоков абитуриентов. В 2020 году это позволило увеличить процент поступающих в вузы и на 10% повысить наполняемость учреждения профтехобразования, то есть сориентировать ребят на получение рабочих профессий", - подчеркнул начальник главного управления по образованию.

В предстоящую пятилетку для подготовки специалистов будут активнее привлекать предприятия области. Планируется увеличить число целевых направлений для ребят как из сельской местности, так и из города. В 2020 году, например, недобрали 15% целевиков. В этом году будут разработаны нормы на каждый район для выделения целевых направлений для школьников, поступающих в учреждения высшего, среднего специального и профессионально-технического образования.

Некоторые учебные заведения области включились в эту работу еще до обсуждения данного вопроса на уровне республики. Уже имеются первые результаты в Глубокском районе. "Мы сотрудничаем с предприятиями нашего района, для которых по заказу подготавливаем специалистов. Это Глубокский молочно-консервный комбинат, сельскохозяйственные производственные кооперативы, Глубокский комбикормовый завод и другие. Также к нам обращаются предприятия близлежащих районов - Докшицкого, Шарковщинского, Миорского. Мы заключаем с ними целевые договоры. Руководители увидели, что такой вид подготовки необходим, это дает гарантию на кадровое пополнение. Раньше предприятия доплачивали учащимся к стипендии 2 базовые величины, а теперь по решению облисполкома будут доплачивать 4. Для учащихся в сельской местности это вполне ощутимая прибавка", - рассказал директор Глубокского государственного профессионального лицея Василий Любоза, где готовят специалистов преимущественно для сельхозотрасли.-0-