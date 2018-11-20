Главную елку Беларуси начали монтировать на Октябрьской площади

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главную елку Беларуси начали монтировать сегодня на Октябрьской площади в Минске, сообщает БЕЛТА.
Высота пушистой красавицы составит около 34 м, металлический каркас оденут в хвою и развесят шары. Изюминкой наряда станет иллюминация с использованием пиксельных технологий.
На установку конструкции и оформление лапками потребуется 5-6 дней, затем к работам приступят специалисты предприятия "Мингорсвет". Ожидается, главная елка Беларуси засверкает огнями с середины декабря. Пока в центр столицы только начали вывозить металлические элементы.
Город украсят праздничными флажками и арт-объектами, объемными световыми фигурами. На здании педагогического университета традиционно разместится панно на новогоднюю тематику.
Нарядные ели появятся возле Мингорисполкома, Национальной библиотеки, Дворца спорта, спортивных комплексов "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Ледового дворца, Ратуши, выставочного центра "Белэкпо", Минского государственного дворца детей и молодежи и др.-0-
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