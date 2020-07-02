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02 июля 2020, 14:42

Главный экзамен еще впереди

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
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По итогам республиканского смотра-конкурса мехдвор ОАО "Чернавчицы" признан лучшим в стране. Не зря машинно-тракторный парк считается сердцем любого сельхозпредприятия. От того, в каком состоянии находится техника, как она обслуживается, зависят важные показатели, особенно в растениеводстве. Да и организация всех производственных процессов начинается именно на мехдворе.

За порядок!

На победу в таком престижном, по меркам аграриев, конкурсе влияет не столько количество и новизна сельхозмашин, сколько их подготовка к очередному сезону полевых работ. Вместе с тем учитываются условия для безопасного труда и комфортного отдыха работников: отапливаемые мастерские, бытовые помещения, наличие душевых и комнат для приема пищи. И, конечно же, берется во внимание общий вид машинно-тракторного парка, его ухоженность.

Здесь действительно видна хозяйская рука: вся территория мехдвора асфальтирована, построен навес для техники, где ждут своего "звездного часа" уборочные комбайны, в мастерских полный порядок - все на своих местах.

К слову, техники в хозяйстве полный комплект. В основном вся энергонасыщенная: тракторы, комбайны, погрузчики и грузовики. Всего более 75 единиц. Одно из последних приобретений - зерноуборочный комбайн КЗС-1624, который в этом году покажет себя в работе.

- Строго следуем требованиям графика ремонта техники, который обычно составляется по осени. Чтобы весной без проблем приступить к полевым работам, - отмечает директор ОАО "Чернавчицы" Николай Бурда. - Всегда в срок обеспечиваем тружеников необходимыми материалами и оборудованием, чтобы техника была на ходу. Главный экзамен для аграриев - уборочная и осенняя посевная - еще впереди.

Олег и Сергей Станкевичи не первый год работают в ОАО "Чернавчицы" механизаторами. С детства братья увлекались техникой, поэтому устранить какую-либо неисправность для них - любимая задачка. Два года назад одному из них пришла мысль усовершенствовать вверенный ему трактор МТЗ. Если быть точнее - установить кондиционер для более комфортной работы.

- Думаю, те, кто трудится в жару на тракторе в поле, меня поймут, - улыбается Олег. - Дней шесть я продумывал, как это все будет на практике, собрал кондиционер из подручных деталей, и вот уже второй сезон мое "ноу-хау" исправно работает.

Первые по севу

Николай Бурда стал руководителем одного из передовых хозяйств района в апреле этого года. Он проработал больше 9 лет в этом хозяйстве ведущим специалистом по кормопроизводству, поэтому коллектив его хорошо знает и доверяет.

- Работники у нас ответственные и, как видите, изобретательные. Все понимают, что в сельском хозяйстве, а особенно в горячую пору, дорог каждый день.

У заведующего мастерскими Сергея Томашука и главного инженера Андрея Колбы под контролем каждая единица техники

Именно поэтому на Брестчине ОАО "Чернавчицы" одними из первых завершили весенний сев ранних яровых. Всего зерновой клин составил 2025 гектаров с учетом озимых зерновых. Среди возделываемых зерновых и зернобобовых культур пшеница, рожь, тритикале, овес и горох. Также в хозяйстве занимаются выращиванием сахарной свеклы, кукурузы и рапса.

Работа на полях не прекращается и сегодня. По словам директора, в хозяйстве уже завершают второй укос трав. Третий - не за горами! Корма здесь всегда заготавливают с лихвой и при необходимости помогают прокормить скот соседним хозяйствам.

Всего в ОАО три молочно-товарные фермы. Общее поголовье - почти 5 тыс. голов, из которых 1705 - дойное стадо. По удою на корову "Чернавчицы" занимает второе место в Прибужье - почти 24 килограмма молока. В сутки хозяйство реализует 39 тонн молока, 76% из которого идет классом экстра.

Как известно, молоко у коровы на языке, поэтому к заготовке кормов здесь подход во все времена был особый. Но не менее важны и условия содержания животных.

- Сегодня активно занимаемся реконструкциями и строительством новых животноводческих объектов. Возводим новый телятник, реконструируем ферму, где содержится сухостой, обустраиваем выгульные площадки, - перечисляет директор. - Кроме того, начали строительство нового зерносклада на 4 секции, который будет более удобный в эксплуатации. В планах - обзавестись еще одной траншеей для хранения кормов.

К слову, практикуется в хозяйстве выпас сухостойных коров на свежем воздухе, так сказать, для оздоровления.

Немаловажным в процессе дойки является современное оборудование. Например, на МТФ "Омелино" с 2018 года используют американскую роботизированную систему FutureCow. Ее главное преимущество - исключение контакта рук оператора с поверхностью кожи вымени. При этом она выполняет необходимые процедуры подготовки к доению: оснащена механической щеткой, которая мягко моет, дезинфицирует, стимулирует и сушит соски коров всего за один сеанс. Как уже успели заметить в хозяйстве, за счет применения системы улучшилось здоровье вымени коров, а вместе с тем повысились удои и качество молока.

Сегодня такая система работает на всех МТФ сельхозпредприятия.

Яблоко к яблоку

Особая гордость хозяйства - яблоневый сад. Его территория составляет 135 плодоносящих гектаров. В экологически чистом районе Брестской области выращивают в основном зарубежные сорта, которые наиболее востребованы на рынке: "чемпион", "айдаред", "глостер". Есть и белорусские - "имант", "белорусское сладкое", "алеся".

Ранние яблоки из чернавчицкого сада начинают продавать уже в июле. В 2018 году урожай составил более 3,5 тыс. тонн.

- В прошлом году сад немного подморозило, поэтому урожай недополучили. Надежды на нынешний сезон, ведь все необходимые меры по подкормке и защите мы провели. Ставку делаем на сорт "лигол". В хороший год можно любоваться крупными красными плодами, которыми украшено каждое дерево, - говорит агроном-садовод Мария Ошуркевич.

Для хранения фрукта есть современное хранилище на 2500 тонн. Этого достаточно для тех объемов, которые выращивают в саду. По словам руководителя, яблоки в основном стараются реализовывать в Беларуси, небольшую часть отправляют в Россию. Например, чернавчицкие сочные фрукты уже полюбились жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

Марина МАНУЙЛИК

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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