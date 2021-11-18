Главный объект комплекса H-Oil на Мозырском НПЗ вывели в активную стадию пуска

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Главный объект комплекса H-Oil - комбинированная установка гидрокрекинга - находится в активной стадии пусковых операций, сообщили БЕЛТА на Мозырском НПЗ.

Как рассказали на предприятии, на днях на блоке стабилизации секции 500 для промывки системы принята дизельная фракция, налажена ее циркуляция. "Большой объем работ проводится на секции 400: здесь полным ходом идет наладка КИП, завершается монтаж электрообогрева трубопроводов и аппаратов, окончен монтаж пожарной и газовой сигнализации. На секции 300 в настоящее время осуществляется циркуляция азота по реакторному блоку, блоку сепарации и аминной очистки, прогревается технологическое оборудование для проведения опрессовки.

Впереди - важная процедура осернения катализатора", - уточнили на заводе.

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - более $1,4 млрд. По сути, комплекс - завод в заводе. Он включает три основные установки: гидрокрекинг тяжелых нефтяных остатков, производство водорода и производство серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-