Главный офис Деда Мороза открылся в Могилеве

25 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Главный офис Деда Мороза открылся сегодня во Дворце культуры области в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор УК "Дворец культуры области" Ирина Жарковская.

"Главный офис Деда Мороза принял сегодня первых гостей. Из-за сложившейся эпидситуации посещение организовано по записи и индивидуально", - рассказала директор.

Своих дочерей в гости к Деду Морозу и Снегурочке привела Анастасия Плиндова. Как поделилась мама, удовольствие от встречи получили все. "Я не ожидала, что все будет так атмосферно. Нас встретили у входа сказочные герои и проводили до самых дверей офиса, - поделилась могилевчанка. - В самом офисе нас ждало целое представление. Понравилось не только детям, но и мне. Появилось ощущение волшебства и сказки".

Маленькая Надя Плиндова тщательно готовилась к встрече с Дедом Морозом. "Совсем нечестно получается, когда только Дедушка Мороз дарит всем подарки. Я хотела подарить что-то и ему - нарисовала открытку с пожеланием", - рассказала девочка.

"В чудеса всегда хочется верить и взрослым, и детям. И сегодня здесь я загадала свое заветное желание, важное не только для меня, но и всего мира, - подчеркнула старшая сестра Нади Анна Плиндова. - Конечно, мне уже 13 лет, и может показаться, что я взрослая для таких праздников. Но это так здорово - здесь царит сказочная и по-настоящему новогодняя атмосфера. И я уверена, что мое желание обязательно сбудется!"

"Этот год для всех был сложным. И из-за эпидемиологической ситуации нет такого большого количества мероприятий перед Новым годом. Но очень важно использовать все возможности и создать детям праздничную атмосферу. Ведь потом, когда они станут старше, это будут теплые и счастливые воспоминания. А из счастливых детей всегда вырастают счастливые взрослые", - отметила Анастасия Плиндова.

В роли Деда Мороза сегодня выступал Михаил Ворожцов. "Я Дед Мороз с приличным стажем - уже около 25 лет исполняю эту роль. И за это время понял, что если во что-то очень сильно верить, оно обязательно сбудется, - констатировал Михаил Ворожцов. - К нам приходят разные дети: кто-то стесняется, кто-то наоборот сразу начинает с нами общаться. Но все детки готовятся к встрече: разучивают стихи, танцы и песни. Однажды девочка принесла мне в подарок цветущую ветку сирени, а ведь дело было 7 января. Она подарила ее мне и сказала, что раз я Дед Мороз, значит, никогда не видел, как цветет сирень. В тот момент я понял, что чудеса реально случаются. И они нужны не только детям, но и взрослым".

Как отметила директор учреждения культуры, при посещении главного офиса Деда Мороза соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры. "У нас измеряют температуру посетителям, везде размещены антисептики, помещения проветриваются и обрабатываются. Индивидуальное посещение офиса позволяет не создавать большого скопления людей, - отметила Ирина Жарковская. - Даже в тех условиях, в которых оказались в этом году, мы постарались создать для детей настоящий праздник. После посещения главного офиса у наших гостей есть возможность посмотреть новогоднюю сказку, а затем посетить выставку тематических поделок. Мы постарались максимально погрузить наших гостей в атмосферу новогоднего праздника".

Главный офис Деда Мороза в Могилеве будет работать до 30 декабря.-0-