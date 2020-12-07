7 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Главный офис Деда Мороза заработает в Могилеве 21 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили во Дворце культуры области.

У маленьких гостей офиса будет возможность пообщаться с Дедом Морозом, получить новогодний подарок. Кроме этого, для детей подготовят развлекательную программу, конкурсы и разнообразные задания. Здесь же будет установлен специальный почтовый ящик, куда дети смогут опустить письмо со своими новогодними желаниями или передать его лично в руки Деду Морозу.

Посещение главного офиса возможно только по предварительной записи. "Это необходимо для того, чтобы не допускать большого скопления людей", - отметили в учреждении культуры.

Прием заявок на посещение главного офиса Деда Мороза принимаются по телефонам 8(0222) 64-60-72, 8(0222) 76-50-18.

Офис будет работать до 30 декабря.-0-