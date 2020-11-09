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09 ноября 2020, 16:46

Главный санитарный врач Могилева: мы рассчитываем на сознательность граждан в отношении масок

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9 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Эпидемиологи Могилева рассчитывают на сознательность граждан в отношении масок в общественных местах. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился главный государственный санитарный врач Могилева и Могилевского района Вячеслав Гурский.

"Введенный масочный режим в городе предполагает ношение средств индивидуальной защиты во всех местах большого скопления людей. Эта мера необходима для более полного обеспечения безопасности жителей. И здесь мы надеемся на сознательность наших граждан и рассчитываем, что они не будут пренебрегать своим здоровьем и окружающих их людей, - отметил Вячеслав Гурский. - Сейчас у наших специалистов на контроле все общественные места города: совместно с другими структурами проверяем торговые точки, общественный транспорт и другие значимые объекты".

Вячеслав Гурский
Вячеслав Гурский

Еще с конца октября Минздрав ввел дополнения в санитарные правила. "В этих правилах четко прописано, что работодатель должен обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты и потребовать от своих посетителей соблюдения масочного режима там, где невозможно выдерживать социальную дистанцию. За неисполнение санитарных правил предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц - до 30 базовых величин, ИП - до 200 базовых, юридических лиц - до 500", - отметил Вячеслав Гурский.

"Все новое внедряется не так быстро, особенно, когда это касается определенных организационных моментов и финансовых затрат. Но уже сейчас мы видим, что количество людей в масках в общественных местах серьезно возросло. Хочется сказать спасибо жителям нашего города, что они адекватно восприняли необходимость носить маски".

В ближайшую неделю в Могилеве будет проходить мониторинг субъектов хозяйствования - специалисты выяснят, как они отреагировали на введение масочного режима в городе, соблюдают ли все необходимые противоэпидемические меры. "Все должно начинаться с информирования граждан: должны быть объявления о том, что вход в здание или в транспорт может осуществляться только в масках. Еще во время первой волны вирусного заболевания мы изготовили специальные аудиоролики, в которых тоже говорится о необходимости ношения масок. Такие ролики транслируются в торговых залах, общественном транспорте, других местах. Далее смотрим, как соблюдается социальное дистанцирование, проходит обработка помещений и поверхностей дезинфицирующими средствами".

Как отметил главный государственный санитарный врач Могилева и Могилевского района, серьезно к соблюдению противоэпидемических мер подошли крупные сетевые ритейлы, которые работают в Могилеве.

"Многие торговые объекты ввели внутреннюю ответственность для сотрудников за нарушение санитарных правил", - отметил он.

Как отметил начальник управления торговли и услуг Могилевского горисполкома Владимир Казусев, в областном центре работает более 6 тыс. торговых объектов. "В городе идут мониторинги, мы следим за тем, чтобы субъекты хозяйствования всех форм собственности соблюдали предписанные правила. С введением масочного режима в городе в наше управление стали поступать жалобы горожан на то, что в разных магазинах и торговых центрах их отказывались обслуживать, потому что они были без масок. Но это разовые жалобы, подавляющее большинство жителей города понимают, что эта мера в первую очередь направлена на заботу об их здоровье".

Так, ООО "ГРИНрозница" в Могилеве еще зимой стало одним из первых крупных торговых центров, который обеспечил своих сотрудников всеми необходимыми средствами защиты. "В нашем магазине большой поток покупателей, - рассказала заместитель заведующего одного из магазинов ООО "ГРИНрозница" Ирина Журавкова. - Наличие средств индивидуальной защиты, возможность выдерживать социальную дистанцию, наличие в каждом отделе дезсредств для посетителей, упаковка мелкоштучных товаров и выпечки - все это помогает нам заботиться о покупателях, которые часто приходят за покупками целыми семьями, а также о наших сотрудниках".

С введением масочного режима в Могилеве работа магазина существенно не изменилась. "Каждые 15 минут у нас обрабатываются тележки и корзинки. Обработку чередуем: дезинфицирующие средства и парогенератор. На входах появились объявления о запрете посещения торгового объекта без масок. Для удобства граждан перед входом в торговый зал установлена специальная корзина, где можно взять одноразовую медицинскую маску, если нет своей. Человек сможет включить ее в свои покупки во время оплаты на кассе. Тщательно следим за тем, чтобы везде были антисептики, постоянно обрабатываем витрины, поверхности и ленты на кассах", - рассказала Ирина Журавкова.

По словам заместителя заведующего, покупательские привычки у жителей Могилева из-за коронавируса немного изменились. "Сейчас чаще встретишь людей с большими тележками, которые делают покупки на несколько дней. Из-за сложившейся эпидситуации это верное решение. Приятно, что наши покупатели понимают всю серьезность сложившейся ситуации и не пренебрегают своим здоровьем и безопасностью окружающих", - подчеркнула Ирина Журавкова.-0-

Обязательный масочный режим вводят по всей Гомельской области

Фото Олега Фойницкого

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