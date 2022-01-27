Главный санврач: в Минске не выявлено случаев одновременного заражения гриппом и коронавирусом

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодняшний день в Минске не выявлено случаев одновременного заражения человека гриппом и коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам сегодня рассказала главный государственный санитарный врач столицы Светлана Ермак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Случаев заражения гриппом среди людей по сравнению с октябрем и ноябрем регистрируется меньше. После вакцинации сформирован коллективный иммунитет, в Минске от гриппа привито более 40% населения. Случаев, когда человек заболевал гриппом и коронавирусом одновременно, в столице выявлено не было", - рассказала Светлана Ермак.

По словам главного санврача, микс гриппа и коронавируса несет серьезную опасность для органов, в частности, легких, сердца и почек.-0-