Главврач брестской больницы: у нас было время организационно подготовиться к пандемии

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси много сделано и делается для результативной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, главный врач Брестской областной клинической больницы профессор Александр Карпицкий.

"В целом я бы оценил ситуацию как сложную, но управляемую. С моей точки зрения, у нас она менее напряженная, чем могла бы быть. Организационно многое сделано, а это очень важно. Ведь общество видит только вершину айсберга. Население не знает, как идет эпидрасследование каждого случая, как выявляются контактные люди, как иногда почти силой доставляют их в стационар. Государство, и здравоохранение в частности, проводят огромная работу, начиная от Минздрава и заканчивая районной больницей", - отметил сенатор.

В Беларуси, куда коронавирус пришел не сразу, было время организационно подготовиться к пандемии, в том числе опираясь на опыт других стран. Брестская областная больница в процесс включилась 28 февраля как инфекционный госпиталь. Поначалу здесь концентрировались контакты первого уровня с проявлениями респираторной инфекции. Сейчас, по словам главврача, клиника вместе со здравоохранением области перешла на второй этап организации лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

"В настоящее время контактные пациенты к нам не поступают, их размещают по регионам. На базе отделений в кожвен- и тубдиспансерах для них созданы провизорный госпиталь и изолятор. Мы сейчас решаем вопрос открытия хирургического отделения для больных с коронавирусом. К сожалению, есть пациенты и такого профиля, и нам надо защитить их, окружающих и сотрудников, которые с ними работают. Управление здравоохранения нас в этом поддержало", - сказал Александр Карпицкий.

В инфекционном отделении Брестской областной больницы находится 80 человек. Еще 7 пациентов - в реанимации, в том числе один - на аппарате искусственной вентиляции легких. Диагноз COVID-19 подтвержден у 40 больных. Три человека уже выписаны из стационара. Клиника располагает 44 аппаратами ИВЛ. Есть также 12 наркозно-дыхательных аппаратов, которые тоже могут использоваться для вентиляции легких.

"Многое еще непонятно в заболевании, его развитии и последствиях. Мы, медики, это признаем и учимся, можно сказать, на ходу. Беспокойство людей можно понять: из массмедиа все знают, что во многих случаях заболевание протекает тяжело. Поэтому и как специалист, и как человек скажу: надо принимать все меры предосторожности, но не паниковать. Надо думать о себе и окружающих. По поводу масок, я считаю, что никому они не помешают. Конечно, в поле или лесу маска ни к чему. Но если ты идешь в магазин или другое общественное место, она в любом случае будет полезна", - подчеркнул главврач.-0-