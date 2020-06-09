Главврач инфекционной больницы: позитивное настроение способствует скорейшему выздоровлению

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Позитивное настроение помогает пациентам справляться с коронавирусом. Такое мнение журналистам высказал главный врач Гродненской областной инфекционной клинической больницы Сергей Тихонович, передает корреспондент БЕЛТА.

Больница обеспечена всеми медицинскими препаратами, средствами защиты. С начала пандемии лечение здесь прошли около 400 пациентов с коронавирусной инфекцией.

"У них было разное состояние здоровья. Были легкие формы, были тяжелые. Все получили качественное лечение. Отмечу и еще один положительный момент: люди, общество консолидировались вокруг ситуации. И медперсонал, и пациенты - все мы постоянно ощущаем поддержку и от государства, и от представителей организаций и предприятий, и даже от простых людей", - отметил Сергей Тихонович. Он подчеркнул, что и психологическая поддержка или возможность переключиться и отвлечься от мыслей о болезни, зарядиться позитивом также помогают справиться с вирусом. Кстати, с пациентами работает психолог.

Сегодня областную инфекционную посетили представители торгово-развлекательного комплекса из Гродно. Они передали пациентам клиники подарки, которые помогли собрать и простые горожане, и представители бизнеса, торговых объектов комплекса.

"В центре внимания сегодня находятся наши медработники. Они настоящие герои. Но важно не забывать про пациентов. Иногда не только лечение, но и добрые слова, поддержка, хорошее настроение также способствуют скорейшему выздоровлению", - рассказала маркетолог торгово-развлекательного комплекса Алеся Матвеенок.

Сегодня пациентам больницы передали более 100 книг, кроссворды, наборы для творчества - все то, что поможет скрасить пребывание в палате. В состав подарков вошли и другие полезные и необходимые в быту вещи, например, кружки, средства гигиены и даже носки. Не остались без внимания и сотрудники клиники. Для них один из арендаторов ТРК передал защитные экраны, а также средства для ухода за оптикой.-0-

Фото Леонида Щеглова