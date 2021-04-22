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22 апреля 2021, 09:31

Главврач Лунинецкой ЦРБ: влияние последствий чернобыльской аварии на здоровье людей снижается

Фото из архива
Фото из архива

Лунинецкий район - в Брестской области один из наиболее пострадавших районов от аварии на Чернобыльской АЭС. Даже спустя 35 лет после катастрофы местные жители нуждаются в постоянном внимании медиков. Главный врач Лунинецкой центральной районной больницы Светлана Хлебус в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала об особенностях диагностики людей, проживающих на загрязненных территориях, и жизни в этом полесском крае.

- Светлана Ивановна, сколько человек в Лунинецком районе живут на загрязненных территориях?

- В нашем районе 43 населенных пункта располагаются в зоне с периодическим радиационным контролем. Там живут почти 52,5 тыс. человек, все они находятся в зоне загрязнения 1-5 Кюри/кв.км. Вообще, 88,4% населения Лунинецкого района относятся к категории пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС.

- С учетом такой особенности, как в Лунинецком районе налажена диагностика?

- Пристально относимся к здоровью каждого человека, однако пострадавшие от чернобыльской аварии - более уязвимы. У этих людей больше факторов для развития патологий. Лидирующее место среди заболеваемости взрослых занимают болезни системы кровообращения (23,3%). Среди детей первое место приходится на болезни органов дыхания (61,7%). Уделяем внимание диагностике онкологических патологий. Рожденным с 1968 по 1986 год дополнительно делаем УЗИ-исследование щитовидной железы.

Мы уже долгое время живем в зоне радионуклидного заражения. И если раньше боялись, то сейчас эта тема уходит на второй план. Появляются новые заболевания, больше, кстати, связанные с неправильным питанием. Людей на загрязненных зонах обследуем, но превышений накопления радионуклидов не выявляем. Влияние последствий аварии со временем снижается.

Для контроля за состоянием здоровья людей, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, внедрена специальная система медицинского обеспечения, за основу которой взята диспансеризация. Необходимую медицинскую помощь жители района получают на месте. Если нужно, например, уточнить диагноз или более детальное обследование, тогда подключатся специалисты областного или республиканского уровня.

- А какие у района возможности для диагностики?

- Стараемся сделать медицинскую помощь более качественной и доступной. Ищем возможности для закупки нового оборудования, включаемся в проекты по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Например, благодаря участию в программе правительства Японии "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека" приобрели многофункциональный УЗИ-аппарат, который исследует сердце, сосуды, внутренние органы, щитовидную и молочную железы. Министерство здравоохранения пообещало нам новый компьютерный томограф, ждем его поставку в этом году. Также больница оснащена современной эндоскопической и рентгендиагностической аппаратурой.

Кроме того, по программе преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в этом году начнется реконструкция инфекционного отделения райбольницы. Оно разместится в корпусе, где раньше были терапевтическое и детское отделения. Двухэтажное здание будет рассчитано на 25 койко-мест, для пациентов обустроим боксы и полубоксы. К каждой палате будут подведены кислородные точки.

Но хочу подчеркнуть, что эффективность медицинских услуг зависит не только от развития материально-технической базы, но и от команды профессионалов. Например, в прошлом году наш коллектив пополнился 17 молодыми специалистами, восемь из которых - врачи. В этом августе ожидаем прибытия 12 врачей.

- Знаю, что в диагностике лунинецким специалистам ощутимо помогают коллеги из Брестского областного эндокринологического диспансера.

- Безусловно. Регулярно, начиная с 1993 года, у нас работает передвижная лаборатория областного эндокринологического диспансера. Жители района проходят УЗИ щитовидной железы и скрининг сахарного диабета. Среди заболеваний щитовидки чаще всего встречается узловой зоб. Пациентов с выявленными патологиями щитовидной железы обязательно направляют на дополнительное обследование.

- К сожалению, в Лунинецком районе регистрируются случаи загрязнения радионуклидами даров леса. Какие из них не рекомендуется собирать? А какие продукты, наоборот, стоит больше есть, чтобы укрепить иммунитет?

- Да, эта проблема до сих пор актуальна. В загрязненных зонах нельзя собирать грибы, ягоды и лекарственные травы, добывать дичь и рыбу. Они считаются большими накопителями и представляют угрозу для здоровья. Люди знают такие места и стараются ходить в леса и на водоемы в чистых районах. В лесах есть указатели радиационной безопасности, размещенные на въездах в потенциально опасные участки. Кроме того, в местном лесхозе продукты можно проверить на наличие радионуклидов.

Неблагоприятная обстановка по количеству цезия-137 в Лунинецком районе регистрируется на территории Вульковского и Дятловичского лесничеств. Людям, которые проживают на загрязненных территориях и употребляют значительное количество даров леса, нужно обязательно проходить обследование на СИЧ-установках для определения внутренней дозы облучения.

Чтобы уменьшить или исключить вредные последствия малых или предельно допустимых доз радиации, нужно есть продукты, богатые витаминами С, А, Е, бета-каротином. Также повышена потребность жителей радиоактивных зон в витаминах группы В. Организм должен постоянно получать пищевые волокна, которые содержатся во всех растительных продуктах. Пищевые волокна прочно связывают радионуклиды и выводят их из организма. Также этому способствуют минеральные вещества, особенно кальций и калий.

БЕЛТА.-0-

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