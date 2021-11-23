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23 ноября 2021, 17:43

Главврач: первая операция по пересадке сердца в Могилеве стала знаковой для всей белорусской медицины

23 ноября, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Первая операция по пересадке сердца в Могилеве стала знаковой для всей белорусской медицины. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился главный врач Могилевской областной клинической больницы Анатолий Кулик.

"Событие, которое произошло сегодня ночью, - знаковое для всей белорусской медицины, - подчеркнул Анатолий Кулик. - Для пациента, которого прооперировали, это счастливое стечение обстоятельств. Его сердце не справлялось с нагрузкой - работало неэффективно и не могло обеспечивать жизнь, поэтому требовалась пересадка. У него была сердечная недостаточность уже в критической степени, шансов дальше получать специализированную терапию больше не было. Операция стала единственным шансом дальше продолжать жизнь. К счастью, все сложилось. Сердце - такой орган, который трепетно относится к ишемии, т.е. к "переездам". Так сложилось, что донорский орган был в Могилеве. У прооперированного пациента появилась возможность жить с близкими, родными, радоваться окружающему миру".

Сердце пересадили 43-летнему могилевчанину с предельной степенью сердечной недостаточности. Пациент сейчас находится в отделении реанимации и получает весь комплекс интенсивной терапии. Теперь со вторым рождением его поздравляет весь медперсонал. "С учетом того, что я только сегодня после операции, состояние более-менее хорошее, - не без доли оптимизма рассказывает пациент, которому немного трудно говорить из-за кислородной маски. - Когда открыл глаза, понял, что нахожусь в реанимации под наблюдением медиков. Это хороший знак - значит, все прошло хорошо. Конечно, мне очень повезло с очередью, я быстро попал на операцию - была необходимость. Сейчас чувствую безграничную благодарность врачам и человеку, который стал для меня донором и пожертвовал свое сердце. Хорошо, что операция прошла в Могилеве, так проще".

Областной центр стал вторым городом после Минска, где стало возможно проведение подобных оперативных вмешательств. Операция прошла в Могилевской областной клинической больнице сегодня ночью. Она стартовала 22 ноября в 23.00 и длилась практически 6 часов. И донором, и реципиентом стали жители Могилевской области. Всего в операционной были задействованы около 20 человек медицинского персонала, из них 12 - непосредственно оперировали. Оперативное вмешательство проводил главный кардиохирург Беларуси, доктор медицинских наук, академик Белорусской Академии медицинских наук Юрий Островский. Ему ассистировал главный врач клинической больницы Анатолий Кулик. Также в числе могилевских медиков были задействованы заведующий кардиохирургическим отделением Вадим Леванович и заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Дудко.

Могилевские медики уверены, что операция стала возможной благодаря открытию в областном центре нового высокотехнологичного кардиохирургического центра. Пересадка сердца стала уникальным и определяющим событием для дальнейшего развития Могилевской областной клинической больницы, уверен главврач.

"Операция на открытом сердце для нас не просто воплощение мечты, а нечто большее, - подчеркнул Анатолий Кулик. - Это еще раз доказывает, что наши возможности и созданные медицинские условия, в том числе в операционных, абсолютно соответствуют мировому уровню. Сейчас это отличная база для работы, которая аккумулирует пациентов со всей области. Более того, создание в Могилеве единого кардиоцентра стало необходимостью для жителей всего региона. Это дает то, что мы можем оказывать всю необходимую медицинскую помощь на местах, у себя дома".

Новый кардиоцентр оснащен современным оборудованием европейского уровня, которое позволяет проводить самые сложные оперативные вмешательства. "То, что сегодня в нашей больнице произошло такое значимое событие, говорит о высокой степени доверия к нам со стороны института РНПЦ "Кардиология", в частности Юрия Петровича Островского, - подчеркнул Анатолий Кулик. - Минские специалисты решили, что на базе нашей клинической больницы есть возможность сделать такую уникальную операцию, как трансплантация сердца. Это огромный скачок во всей медицине Беларуси, в частности в Могилевской области. Более того, это событие дает большие перспективы жителям нашего региона. Так, сегодня в области около 400 человек стоят в листе ожидания операций на открытом сердце. С вводом операционных, реанимации, кардиологии и полученным нашими специалистами опытом время ожидания сократится с 1,5 года до 2-3 месяцев".

По словам Анатолия Кулика, сегодня в Могилеве уже пересаживают почки, идет подготовка к операциям по трансплантации печени. "Теперь под контролем РНПЦ "Кардиология" мы морально готовы и к пересадке сердца, - подчеркнул он. - Тем более, каждый специалист, а тем более хирург должен быть амбициозен в своей работе и постоянно ставить перед собой новые цели. Каждый из нас мечтает сделать что-то большое в своей профессии, так и операция по пересадке сердца была для меня пределом мечтаний. Это не просто воплощение мечты, а нечто большее. Теперь мы видим перспективу нашего дальнейшего движения. Сейчас как главврачу мне нужно думать о следующих задачах".-0-

Фото Олега Фойницкого

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