Главврач районной больницы: мы не имеем морального права отказать в помощи

13 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Врач не имеет морального права отказать пациенту в помощи. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА главный врач Лиозненской центральной районной больницы Игорь Ворохобко.

Он подчеркнул, что коллектив его больницы придерживается именного такого профессионального принципа. "Мы лечим всех, никому не отказываем. Тем более у нас приграничный район. Если случилась беда, принимаем всех, кому нужна экстренная помощь, в том числе иностранцев. Врач не имеет морального права отказать пациенту в помощи. Ради того, чтобы помогать людям, мы ведь и шли в медицину", - отметил Игорь Ворохобко.

В пример он привел рассказ бывшего работника больницы, врача-невролога Петра Ефимовича Корбанкова, который говорил, что в годы войны выжил только благодаря своевременно оказанной помощи немецкого доктора, и мы должны так же относиться к своей работе.

"Вот такой случай, свидетельствующий о том, что в любой ситуации гуманистические принципы должны преобладать у людей нашей профессии", - сказал главврач.

Игорь Ворохобко сообщил, что сейчас все сотрудники системы здравоохранения района работают в напряженном режиме из-за усложнившейся эпидемиологической обстановки, в том числе связанной с распространением коронавирусной инфекции. С 13 ноября в Лиозненском районе вводится масочный режим. Главврач больницы призвал всех ответственно отнестись к соблюдению мер личной безопасности, следить за своим здоровьем, соблюдать масочный режим и другие рекомендации медиков.-0-