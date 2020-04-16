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16 апреля 2020, 14:56

Главврач: спокойствие - лучший союзник в борьбе с распространением инфекции

Могилевский областной онкологический диспансер. Фото из архива
Могилевский областной онкологический диспансер. Фото из архива
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16 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На протяжении всей своей истории люди переживали войны, природные и техногенные катаклизмы, пандемии. Сегодня мы боремся с распространением коронавирусной инфекции. И этот удар нужно держать без паники, психоза и информационных провокаций. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал главврач Могилевского областного онкологического диспансера Сергей Батовский.

"В этот сложный для всего мирового сообщества период спокойствие - лучший союзник в борьбе с распространением инфекции, - отметил Сергей Батовский. - Ведь большинство домыслов и ажиотажа происходят из-за того, что, поддавшись панике, люди перестают понимать и анализировать происходящее. И, хуже того, начинают свободно интерпретировать сомнительные источники информации, которые зачастую не несут ответственности за опубликованные материалы".

Главврач подчеркнул, что областной онкологический диспансер сегодня работает в штатном режиме - лечение онкологических больных продолжается. Ограничения касаются только диспансеризации, проведения плановых обследований и не онкологических операций, которые можно отложить без последствий для здоровья пациента. Плюс ко всему - в учреждении строго соблюдается соответствующий санитарно-эпидемиологический режим.

"Случаев заболеваемости у нас нет, однако мы уже принимали пациентов, которые контактировали с носителями COVID-19, - уточнил он. - При этом были приняты все меры безопасности для персонала и наших пациентов. Наши работники полностью экипированы и относятся с пониманием к сложившейся ситуации, исполняя все необходимые требования. В своевременной медицинской помощи в нашем учреждении никто не получал отказа".

Сергей Батовский также отметил, насколько общество сплотилось и консолидировало силы на поддержку системы здравоохранения. "В нашем государстве медицине всегда уделялось должное внимание, - подчеркнул он. - И сегодня вдвойне приятно, что работа системы здравоохранения получает достойную оценку со стороны людей. Слова благодарности в адрес работников медучреждений звучат гораздо чаще, и это нас вдохновляет".

Немаловажна и материальная сторона вопроса. За последнее время в учреждение обратилось несколько частных и государственных организаций с предложениями оказать безвозмездную помощь на закупку дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и др.

"Для того чтобы победить болезнь, в Беларуси делается все возможное, - уверен собеседник. - Задача медиков - четко и слаженно выполнять свою работу, задача людей - оставаться спокойными и соблюдать правила личной гигиены. Самое главное сегодня - прервать цепочку заболеваемости, а для достижения этой цели у наших медиков есть все силы и средства".-0-

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