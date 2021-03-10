Главврач столичной больницы: планируем привить 60% сотрудников медучреждения к маю

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируем вакцинировать 60% сотрудников медучреждения к маю. Об этом рассказала сегодня главный врач 3-й городской клинической больницы имени Е.В.Клумова Наталья Саевич на итоговой коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среди медицинских работников больницы достаточно людей, которые хотят вакцинироваться. Сейчас от коронавирусной инфекции привито 30 человек, но в ближайшие дни нам поставят новую партию вакцины, после чего продолжим прививать сотрудников, - рассказала Наталья Саевич. - Всего в больнице работает 830 человек. Планируем привить 60% сотрудников медучреждения к маю. Летом продолжим".

Также главный врач рассказала, что в течение последних двух недель больница работает в обычном режиме. "Сейчас пациентов с COVID-19 выявляем на уровне приемного отделения. Всем делаем компьютерную томографию, тест на антитела и переводим в стационары, которые непосредственно работают с такими пациентами, - отметила Наталья Саевич. - Врачи героически справились со сложной работой. Сейчас они занимаются непосредственно по своим специальностям. Долго этого ждали. Рады, что ситуация стабилизировалась и они смогли вернуться в свои отделения".-0-