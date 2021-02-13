Главы семейств Докшицкого района продемонстрируют свою удаль в конкурсе "Папа-зал"

13 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в городском поселке Бегомль состоится конкурс "Папа-зал", в котором выберут самого сильного и ловкого в Докшицком районе главу семейства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый секретарь Докшицкого районного комитета БРСМ Виктория Жданович.

Дуэты отцов и их детей поборются за звание самого сильного, ловкого и умелого во время прохождения испытаний конкурса. "Этот праздник спорта, креатива и юмора хотим приурочить к грядущему Дню защитников Отечества. Детям это даст лишний повод гордиться своими отцами, а мамам позволит взглянуть на своих супругов под другим ракурсом. Заявки на конкурс подали 10 семей. Надеемся, что мороз не станет препятствием для участников, и все придут побороться за звание победителя", - отметила Виктория Жданович.

Папам и их детям предстоит преодолеть спортивную полосу препятствий и показать себя в творческом конкурсе: проявить вокальные данные или хореографические умения, продекламировать стихи. Притянуть удачу за хвост на свою сторону поможет соперничество в перетягивании каната. "Это самый любимый конкурс всех детей и родителей на подобных соревнованиях. При этом папы в нем обычно намного азартнее болеют за своих детишек", - рассказала Виктория Жданович.

Интересный конкурс ожидает детвору: каждому нужно будет собрать для папы ссобойку - вариант бизнес-ланча по-семейному. Мамам и бабушкам тоже устроят отдельные испытания, так что им не придется отсиживаться в сторонке.

Победителей и участников активного праздника наградят памятными дипломами и призами.-0-