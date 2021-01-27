Глубокое и израильский Кирьят-Бялик обсудят проекты по сохранению исторической памяти

27 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, в Международный день памяти жертв холокоста, города-побратимы Глубокое и израильский Кирьят-Бялик проведут на платформе Zoom круглый стол, участники которого обсудят проекты по сохранению исторической памяти о еврейском населении Глубокого, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмила Карнилович.

С израильской стороны в мероприятии примут участие школьники, которые занимаются сохранением памяти о жертвах холокоста, узник гетто Меир Левитанус, с видеообращением выступит мэр Кирьят-Бялика Эли Дукорски. Глубокое во время круглого стола представят заместитель председателя райисполкома Татьяна Тарасевич, сотрудники историко-этнографического музея, молодежь. Глубочане расскажут, что они делают для сохранения памяти о еврейском наследии, как налажена работа по благоустройству захоронений (в районе их пять), установке памятных знаков.

"В данный момент мы работаем над созданием книги о Глубокском гетто, посвященной катастрофе и героизму евреев на глубокской земле. Цель книги - сохранение памяти о тысячах людей, уничтоженных только за их национальную принадлежность. Она выйдет в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки". Планируем, что книга будет издана к 80-летию начала Великой Отечественной войны", - отметила Людмила Карнилович.

Гетто в Глубоком было создано 22 октября 1941 года. Под него оккупационные власти определили территорию в границах современных улиц Энгельса, Красноармейской, Красных Партизан, частично улицы Чкалова, Заслонова и Карла Маркса. Туда согнали не только евреев из Глубокого, но и из 42 городов, местечек и деревень, в том числе Шарковщины, Постав, Плиссы. Всего в Глубокском гетто было замучено и убито более 10 тыс. человек. Списки узников сгорели в годы войны. Из тысяч евреев спаслись от смерти не более 500.

Также в городе собираются установить памятный знак, посвященный еврейскому сопротивлению в гетто. По задумке, на него будут нанесены все гетто, где произошли восстания. Уже готов эскиз будущего проекта.

Глубокое и Кирьят-Бялик являются городами-побратимами. В 2014 году стороны подписали договор о социально-культурном сотрудничестве. В 2020 году в белорусском городе открыли памятный знак на месте синагогального комплекса еврейской общины. Власти, общественные организации, историки и краеведы Глубокого постоянно занимаются изучением истории жизни евреев в городе, их вклада в социально-экономическое развитие населенного пункта.

Международный день памяти жертв холокоста был учрежден ООН в 2005 году и отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили Аушвиц - крупнейший концлагерь и лагерь смерти времен Второй мировой войны. За время его существования там погибли более 1,1 млн евреев. По разным оценкам, на белорусской территории во время оккупации погибли свыше 800 тыс., или около 90%, еврейского населения, которое проживало здесь до войны. Сегодня звание праведника мира присвоено около 800 белорусам.-0-