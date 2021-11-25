Глубокое первым в Витебской области внедрит элементы умного города

25 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Элементы умного города впервые в Витебской области внедрят в Глубоком к предстоящим в 2022 году областным "Дажынкам". Об этом на региональном форуме #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) сообщил журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Витебск принял сегодня эстафету регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы). Одной из тем стала цифровизация в области имущественных отношений. "Руководители регионов высказывают заинтересованность в развитии цифровых технологий. В Витебской области пилотным проектом по внедрению элементов умного города станет Глубокое, которое в следующем году будет столицей областных "Дажынак". Мы замечаем, что это становится модным и более востребованным. Важно понимать, что для любого умного города необходима соответствующая инфраструктура, то есть те вопросы и наборы данных, которые интересны для принятия управленческих решений. В Глубоком начнем вводить некоторые элементы такой технологии, а потом по результатам будем смотреть, что еще добавить", - отметил Дмитрий Матусевич.

Заместитель председателя Глубокского райисполкома Татьяна Тарасевич рассказала, что с начала октября в тестовом режиме внедрено приложение для смартфона, с помощью которого местные жители, представители госпредприятий и бизнес-сообщества могут получить и обменяться необходимой информацией. Также это приложение уже опробовали туристы. Удаленно через интернет они смогли заказать гостиницу, нашли торговые точки, которые проводили различные акции, и объекты общественного питания. "Через приложение можно познакомиться с нашим городом, узнать последние новости, найти нужный номер телефона той или иной организации. Фактически это город на ладошке, как мы его называем. Сейчас мы дорабатываем это приложение и вскоре в нем появится более полная информация", - подчеркнула Татьяна Тарасевич.

Что касается в целом внедрения высоких технологий в сфере имущественных отношений, Дмитрий Матусевич добавил, что использование цифры теперь необходимо не только для внутренних нужд госкомитета (регистрации земли, недвижимости), но и для внешних потребителей. Одним из важных новшеств стало использование доступных для всех пользователей 5D-паспортов объектов. Они помогают потенциальным покупателям ознакомиться с такими объектами и даже приобрести их через онлайн-аукционы без выезда на место, что значительно сокращает финансовые затраты потребителя.

"Любой пользователь будет получать достоверные данные из одного источника, сможет пользоваться ими постоянно и доверять им. Будут определены те ведомства, которые будут предоставлять такие данные и нести за них ответственность. Также важна законодательная база для развития цифровых технологий в области госимущества. Мы подготовили изменения в закон о геодезии и картографии, которые будут предусматривать создание национальной инфраструктуры пространственных данных", - рассказал председатель Госкомимущества.

На региональном форуме в Витебске также обсудили важные вопросы в сфере цифровизации различных сфер экономики региона. В мероприятии приняли участие руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений. Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии выступили организаторами данного мероприятия. Форум прошел при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Витебского облисполкома.-0-