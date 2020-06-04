Глубокский мясокомбинат в I квартале увеличил экспорт продукции почти в 5 раз

4 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Глубокский мясокомбинат в январе-марте 2020 года увеличил объем экспортных поставок почти в пять раз, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по коммерческим вопросам предприятия Николай Вербицкий.

Предприятие поставляло товар на российский рынок, но в начале 2019 года соседняя страна ограничила поставки продукции комбината. Специалисты начали искать новые рынки сбыта и с осени 2019 года стали увеличивать экспорт в Казахстан. В итоге в I квартале этого года экспорт мясной продукции предприятия вырос почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил порядка 260 т. По итогам работы пяти месяцев было поставлено почти 320 т продукции. Востребованными оказались говяжье замороженное мясо, охлажденные говяжьи полуфабрикаты.

По словам замдиректора, предприятие ищет новые рынки сбыта как в Беларуси, так и за рубежом. "Прилично поставляем продукции в Минскую область, поменьше - в Гродненскую. Также прорабатываем рынки Узбекистана и Китая", - отметил Николай Вербицкий.

Глубокский мясокомбинат входит в состав агропромышленного объединения Витебской области вместе с другими перерабатывающими и сельскохозяйственными предприятиями региона.-0-