Глубокский опытный лесхоз поставил партию семян в Великобританию

11 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Глубокский опытный лесхоз впервые поставил партию семян в Великобританию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

"Поставка включала 15 кг семян ели европейской стоимостью Br14 тыс. Сейчас прорабатываются дальнейшие варианты сотрудничества на конец этого и начало следующего года", - отметили в объединении.

Глубокский опытный лесхоз известен высоким качеством своего семенного сырья и посадочного материала, что позволяет ему успешно работать на внутреннем рынке, а также на экспорт в Швецию. С целью развития этого направления на базе питомника лесхоза в 2018 году был открыт комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой производительностью 2,6 млн штук сеянцев в год с дальнейшей перспективой увеличения производственной мощности до 3,5 млн штук. Комплекс позволяет создавать лесные насаждения посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами для скорейшего и более качественного воспроизводства лесов.

Всего лесхозы Витебского ГПЛХО нынешней весной реализовали свыше 10 млн штук лесных растений, в основном ели европейской и сосны обыкновенной на сумму Br650 тыс., а также 137 кг семян. Глубокский опытный лесхоз реализовал посадочный материал на сумму Вr50,7 тыс., в том числе декоративных растений на Br14,4 тыс., сеянцев сосны и ели - на Br35,7 тыс.-0-