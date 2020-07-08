Глубокское агрообъединение за январь - май увеличило экспорт на 66%

8 июля, Глубокое /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Глубокское агропромышленное объединение за январь - май увеличило объемы экспорта на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил во время посещения Глубокского молочно-консервного комбината главой Администрации Президента Игорем Сергеенко руководитель агрообъединения Василий Чередник, передает корреспондент БЕЛТА.

Глубокский молочноконсервный комбинат

Продукция предприятия

В состав структуры входит три перерабатывающих предприятия и 24 сельхозорганизации в Глубокском, Шарковщинском, Браславском и Докшицком районах. Общая площадь земель составляет 161 тыс. га, или порядка 13% от всей Витебской области. Возглавляет агрообъединение Глубокский МКК.

Игорь Сергеенко во время посещения предприятия

В этом году хозяйства структуры поставили 27 тыс. т молока, всего завод переработал 40 тыс. т. "Сейчас стоит задача с каждым месяцем прирастать, чтобы максимально обеспечить предприятие своим сырьем. Увеличиваем посевные площади некоторых культур. Мы не зацикливаемся сугубо на переработке, нацелены на получение прибыли и перераспределение ее на развитие сырьевой зоны. Всего у Глубокского агрообъединения за январь - май темп роста объемов экспорта составил 166% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил Василий Чередник.

В объединении трудятся около 6 тыс. человек. Глубокский молочно-консервный комбинат в сутки перерабатывает 450 т молока при мощностях в 700 т. Предприятие поставляет продукцию в 11 стран мира.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля подписал указ №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области". В регионе создано семь агропромышленных объединений.-0-

Фото Александра Хитрова