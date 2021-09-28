Годовое задание по замене лифтов в Брестской области будет перевыполнено

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Годовое задание по замене лифтового оборудования в Брестской области будет перевыполнено. Об этом сообщил на заседании облисполкома генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук, передает корреспондент БЕЛТА.

За восемь месяцев в области заменено 167 лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации (при плане 142). До конца года будет заменено 192 лифта, что составит 137% от годового задания.

В 2022 году в регионе необходимо будет заменить не менее 237 лифтов, из которых 210 приходятся на дома товариществ собственников и организаций застройщиков в Бресте и Барановичах.

"Учитывая практику долевого участия товариществ в выполнении этих работ, основная задача - разработка до 1 декабря проектно-сметной документации. По Бресту необходимо подготовить такую документацию не менее чем по 150 домам, в Барановичах - по 70", - отметил Александр Максимчук.

Сегодня на заседании облисполкома обсуждались итоги работы организаций жилищно-коммунального хозяйства по выполнению показателей, улучшению качества предоставляемых услуг и готовности народно-хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года.

В области насчитывается 5140 потребителей тепловой энергии и 1930 теплоисточников. По состоянию на 28 сентября среди организаций государственной формы собственности паспорта готовности оформили 99,7% потребителей и 99,9% теплоисточников. Оставшимся в Бресте, Барановичском и Столинском районах объектам необходимо оформить паспорта в срок до 1 октября.-0-