Годовой план по вводу арендного жилья в Гомельской области почти выполнили за январь-июль

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 280 тыс. кв.м жилья ввели в Гомельской области за январь - июль. Об этом сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Дмитрий Гайкевич на сессии Гомельского областного Совета депутатов об итогах выполнения регионального комплекса мероприятий по реализации госпрограммы "Строительство жилья", передает корреспондент БЕЛТА.

Особо на сессии отметили востребованность арендного жилья. За январь - июль в регионе введено 31,5 тыс. кв.м. Это 94,3% от годового плана. Как отметила председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, на приемах граждан в регионах поступает немало вопросов на тему арендного жилья. Она предложила кураторам отрасли проработать расширение арендного фонда совместно с предприятиями. Дмитрий Гайкевич заверил, что такая работа проводится. Встречи с администрациями предприятий продолжатся.

Также 1050 многодетных семей улучшили жилищные условия за январь - июль.

Стремительно развивается индивидуальное жилищное строительство. За 7 месяцев введено 44,8 тыс. кв.м. Это 112% годового плана.

На контроле и ситуация по вводу домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий с господдержкой. За обозначенный период построено 104,5 тыс. кв.м такого жилья (57,8% от плана). "Стоимость 1 кв.м жилья, строящегося с государственной поддержкой (без учета индивидуальных застройщиков), составила Br1098", - отметил Дмитрий Гайкевич.

Всего за 7 месяцев этого года в регионе ввели более 280 тыс. кв.м жилья. В комитете уверены: по итогам всего года задание в полмиллиона кв.м будет выполнено.-0-