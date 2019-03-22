Году малой родины посвящена детская выставка технического творчества в Витебске

22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня начинает работу 47-я городская выставка детского технического творчества, посвященная Году малой родины, сообщили БЕЛТА в Витебском областном краеведческом музее.

В экспозиции представлено около 550 работ учащихся школ и Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи. Это макеты, модели техники, архитектурные объекты, физические приборы, оборудование, мультимедийные проекты и военно-исторические макеты. Наиболее яркими и содержательными получились разделы "Стимпанк" и "Изделия из гофрокартона".

Традиционные сопутствующие городские мероприятия, проводимые во время выставки, - это конкурс научно-технического творчества "Эврика", конкурс информационных технологий "Info-ТeХ", конкурсы фотографий "ТехноРакурс" и "Между прошлым и будущим". Новшеством 47-й выставки стали конкурсы научно-исследовательских работ Perpetum mobile и юных дизайнеров "Весна в картонном городе".

Для учащихся участие в таком мероприятие престижно, победа же становится отличным стимулом для дальнейшего занятия творчеством. А педагоги и методисты прежде всего открывает возможность сравнить свою деятельность с деятельностью коллег, определить перспективы дальнейшего развития технического творчества.

Организаторами выставки, проходящей в форме биеннале (раз в 2 года), с 1972 года выступают Витебский горисполком и городской центр дополнительного образования детей и молодежи.

Посетить выставку можно по 19 апреля.-0-