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09 ноября 2021, 16:32

Голодные игры, или Какие диеты популярны у минчан и как они влияют на организм

Фото из архива
Фото из архива

Многие женщины, мужчины и подростки в погоне за стройным телом часто прибегают к диетам. Желая похудеть к выпускному, свадьбе, отдыху на море или другому событию, некоторые начинают практиковать экзотический, жесткий режим питания, позволяющий молниеносно сбросить (не всегда даже лишние) два, пять, десять килограммов. Но, как это часто происходит в таких случаях, резко и болезненно для организма. Среди описания достоинств очередной модной и эффективной диеты редко можно найти информацию о ее вреде и связанных с ней опасностях для здоровья, а ведь неверный выбор рациона грозит серьезным нарушением физического и психического здоровья и множеством других проблем. О наиболее популярных диетах среди минчан и оптимальном рационе питания корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая Минским городским центром здоровья, главный внештатный специалист по формированию здорового образа жизни у населения столицы, врач-валеолог Снежана Кавриго.

Топ-3 популярных у минчан диет

Люди практиковали диеты всегда, но сейчас, в период пандемии, когда многие работают из дома и стараются ограничивать посещение людных мест, они стали еще более актуальными. Тем более что на порталах и в различных социальных сетях можно найти сотни рекомендаций, как быстро и надежно избавиться от лишних килограммов. Минчане тоже практикуют резкие виды похудения. По словам Снежаны Кавриго, первое место в топе наиболее популярных диет у столичных жителей занимает интервальное голодание. Это режим, когда день или неделя делятся на периоды, или циклы - голодания и пищевого окна. Переключение между ними происходит по регулярному графику. Например, в течение 8 часов человек ест в обычном режиме, а остальные 16 часов употреблять пищу нельзя, допускается только вода и низкокалорийные напитки вроде несладкого чая и кофе.

Признание столичных жителей получили низкоуглеводные диеты, среди которых чаще всего выбирают так называемую кремлевскую. Основу рациона составляют белки и жиры, количество потребляемых быстрых углеводов минимально. Это не дает организму использовать их как основную энергию, поэтому ему приходится задействовать внутренние ресурсы и сжигать жир.

Третья диета, получившая народную любовь, - "Светофор". Основной принцип - употребление продуктов по принципу светофора. Они разделены на три большие группы. В "красную" входят продукты, категорически запрещенные к употреблению, вроде фастфуда, хлеба из пшеничной муки и жирного мяса. К "желтой" относятся разные сорта сыров и творог с низким процентом жирности, крупяные каши, орехи - худеющий человек может включать перечисленное в меню, но делать это нужно редко. "Зеленая" группа состоит из продуктов, которые можно ежедневно употреблять без особых ограничений. Это яблоки любых сортов, цитрусовые, гречневая каша, натуральный йогурт и кефир с низким уровнем жирности, морепродукты.

"Соблюдать режим рационального питания, заниматься различной физической активностью под силу далеко не каждому. Это зачастую происходит из-за общей загруженности и усталости после рабочего дня, поэтому самым очевидным и простым решением кажется диета. Но важно понимать, что абсолютно безвредных диет не существует. Они всегда предполагают ограничения, которые становятся стрессом для организма, заставляют его привыкать к новым продуктам, неестественно функционировать. Для нормальной работы организма в рацион должны входить основные группы пищевых веществ: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы", - рассказала заведующая центром.

Что происходит с организмом во время диеты?

Любая система питания, ограничивающая потребление белков, жиров или углеводов, сбивает естественный баланс в организме, вызывая нарушения обмена веществ, развитие хронических заболеваний и психологических расстройств.

"Большинство современных диет обещают убрать лишний вес быстро. За одну или две недели потери могут составить 5-7 килограммов и более. Те, кто практикует подобное, рискуют вернуть потерянные килограммы за такой же срок. К тому же подобные мероприятия могут спровоцировать метаболические расстройства и гормональные срывы. Наиболее часто в результате голодовки или резкого ограничения питания случаются приступы панкреатита, проблемы с печенью и желчевыделением, проявляющиеся резкими болями в правом боку, а также нарушение кишечной микрофлоры, которое сопровождается метеоризмом, вздутием живота и диареей", - рассказала врач-валеолог.

Из-за скудного и однообразного рациона организм не получает полного запаса минералов. Особенно сильно он страдает от нехватки кальция, что случается из-за ограничений на жирные молочные продукты во многих диетах. Кальций из обезжиренного молока или творога организм не усваивает. Сюда можно добавить и железо, содержащееся в мясных продуктах, употребление которых во многих диетах ограничено. Организм, который перестает его получать в необходимом количестве, начинает расходовать запасы, что может приводить к анемии, которая проявляется слабостью, бледностью, проблемами с ногтями, волосами и кожей.

Кроме того, худеющие часто сталкиваются с дефицитом глюкозы, так как ограничивают себя в сладостях. Из-за этого возникают головные боли и нарушения в активности мозга. Снижается мыслительная деятельность и, как следствие, трудоспособность.

По словам Снежаны Кавриго, зачастую у людей, практикующих диеты, встречаются нарушения в работе нервной системы и депрессии. Люди подавлены, расстроены, потому что им приходится ограничивать себя, когда все едят то, что хочется. Сидящие на длительных диетах могут быть замкнутыми и даже агрессивными.

В дальнейшем диеты чреваты компульсивными перееданиями. Количество съедаемой пищи во время приступов варьируется. Иногда человек может съесть 5000-7500 ккал, хотя обычно 1000-2000.

Как похудеть без стресса для организма и дальнейшего возвращения сброшенных килограммов?

По словам Снежаны Кавриго, перед уменьшением лишнего веса в первую очередь необходимо осознать, что за один месяц сбросить 20 килограммов - из разряда фантастических фильмов с плохим концом. Да и три месяца - чересчур резко для чувствительного к переменам организма. Для комфортного снижения веса на первом этапе приветствуется проведение один-два раза в неделю разгрузочных дней для очищения от излишков. Безопасное и комфортное похудение может обеспечить любая хорошо сбалансированная методика, предполагающая полноценное питание и исключающая сильное чувство голода. Однако следует учитывать, что даже те системы похудения, которые соответствуют таким требованиям, могут быть вредными по медицинским показаниям. Поэтому при наличии каких-либо проблем со здоровьем вводить любые ограничения в свой рацион следует только после консультации с врачом, даже если диета весьма популярна или широко разрекламирована как не наносящая вреда.

"Самая эффективная диета - та, которую человек без проблем сможет практиковать пожизненно, ведь она соответствует всем его энергетическим показателям, составу и параметрам тела. Жесткое ограничение пищи эффективно в короткой перспективе. Садясь на один кефир или гречневую кашу, нужно быть готовыми, что потерянные килограммы быстро вернутся. Но можно перестроить собственный рацион так, чтобы снизить вес и зафиксировать его на одном уровне плюс-минус 2 кг. Для этого следует питаться дробно: небольшими порциями трижды в день или маленькими пять раз в сутки. Основу рациона должны составлять свежие овощи и фрукты, нежирная рыба и белое мясо, крупы за исключением белого риса. Стоит ограничить потребление газированных сладких напитков, алкоголя, десертов, жареных продуктов, фастфуда, при этом периодически подобные вещи при желании можно позволять себе в небольших количествах, чтобы впоследствии избежать срывов. Полезно вести дневник питания, учитывая все приемы пищи, даже самые незначительные. Также следует рассчитать суточную норму калорий для своего веса и образа жизни, отнять от нее 300-500 единиц и придерживаться именно такой калорийности", - рассказала заведующая центром.

Если человек питается хаотично, обмен веществ будет более медленным. Это может привести к набору веса, поэтому Снежана Кавриго рекомендует пятиразовый режим питания с приемами пищи каждые 2,5-3 часа, если нет медицинских противопоказаний. Идеальный график у каждого индивидуальный, но за основу можно брать следующий: завтрак - 7.00, перекус - 10.00, обед - 13.00, полдник - 16.00, ужин - 19.00.

Есть также моменты, которые важны при похудении и помогающие эффективно снизить вес без вреда для организма. Так, стоит следить за перекусами: они могут казаться незначительными, но вместе с этим калорийными. Вода - тоже важный пункт. На каждый килограмм веса в сутки должно поступать 30 мл воды. Это нужно, чтобы поддерживать в норме обмен веществ, а также не есть лишнего: многие люди зачастую принимают жажду за голод. Стоит обратить внимание и на то, сколько вы двигаетесь. Многим удается похудеть без тренировок только благодаря ограничениям в пище, но поддерживать вес, избегая физической активности, невозможно. При приеме пищи следует использовать посуду небольшого размера. В маленькой тарелке (на 200-300 мл) даже скромное количество еды будет казаться внушительным. Также не стоит готовить много пищи. Исключением может стать только тот факт, что вы делаете это для большой семьи. Для одного-трех человек лучше готовить питательные блюда (наваристые супы, рагу, жаркое) так, чтобы каждому досталось по одной порции. Это помогает избежать бесконечных добавок и необходимости "доедать, а то испортится".

"Ну и самое главное: прежде чем начинать процесс похудения, убедитесь, что у вас есть лишний вес и что в его снижении заинтересованы именно вы, а не другой человек. Если вам это действительно надо, соблюдайте правила рационального похудения, результат обязательно будет, при этом без вреда для организма", - заключила Снежана Кавриго.

БЕЛТА.-0-

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