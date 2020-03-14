Гололед и упавшие деревья: утро субботы в Гродно началось с метели

14 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сильный снег и ветер в Гродно осложнили ситуацию на дорогах и вызвали падение нескольких деревьев на проезжую часть. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Около 7.00 температура опустилась ниже нуля, пошел снег, осложнял ситуацию сильный ветер.

"Все необходимые службы проинформированы", - отметили в ГАИ региона. На дорогах работает коммунальная техника. В Госавтоинспекции призвали водителей быть осторожными в сложных погодных условиях.

На проезжую часть в Гродненском районе упали несколько деревьев. В Гродно упавшее дерево повредило несколько автомобилей. Люди, по предварительной информации, не пострадали.-0-

Фото Леонида Щеглова