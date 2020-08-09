Голосую за спокойствие и будущее своих детей - врач из Гомеля

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9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Голосую за спокойствие и будущее своих детей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Евгения Жлоба. Евгения Жлоба со своей семьей пришла на избирательный участок в среднюю школу №60 Гомеля после дежурства в больнице. "Я врач и не понаслышке знаю, какие тяжелые времена выпали на долю нашей страны в последние 6 месяцев. Мы все объединились и справились с коронавирусной инфекцией. Большая заслуга каждого человека в отдельности и всего народа, что сегодня мы можем безопасно отдать свой голос, выразить свое волеизъявление, определяя политику нашего государства на ближайшие 5 лет. Я отдаю свой голос за спокойствие, светлое будущее процветающей Беларуси, за возможность жить и зарабатывать в своей стране", - поделилась квалифицированный специалист и мама двух сыновей. Солидарен с Евгенией и ее супруг: "Мы за страну, в которой есть возможность безопасно жить, растить и воспитывать своих детей. Ведь дети - наше будущее". В средней школе №60 Гомеля действуют три избирательных участка. В эти каникулярные дни здесь оживленно: горожане разных возрастов пришли исполнить свой долг. Многие отмечают дружелюбную и спокойную обстановку. В Гомельской области образовано около 1 тыс. участков. Здесь работают наблюдатели, создана комфортная для избирателей атмосфера с возможностью приобрести товары в торговых зонах.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!