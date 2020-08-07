Голосую за стабильность и хорошую жизнь - избирательница в Несвиже

7 августа, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Избирательница Надежда, которая приняла участие в досрочном голосовании на участке №4 в Несвиже, отдала свой голос за стабильность и хорошую жизнь. О своем решении она рассказала корреспонденту БЕЛТА.

"Сегодня я отдаю голос за стабильность: так хорошо, как я живу сегодня, я еще никогда не жила, и я очень за это благодарна. Никто не сделает того, что сделала нынешняя власть", - сказала Надежда.

Избирательница уверена: хорошо жить может каждый, главное - работать. "Мне 86 лет, я всякое повидала. Я помню пустые полки в магазинах, помню, как не давали пенсию по полгода, помню, как мы мучились. Но мы трудились: муж работал на трех работах, я - на двух. Зато мы теперь и пенсию нормальную получаем: у меня больше Br600. Деньги есть, просто не все хотят работать", - считает женщина.

Досрочно она голосует по двум причинам. "Во-первых, в выходные у меня стройка. Во-вторых, я пришла заодно попросить избирательную комиссию выехать на дом к нам, потому что муж - инвалид по зрению - подвернул ногу и не может шагу ступить", - пояснила Надежда.

Досрочное голосование на выборах Президента Беларуси стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно. За первых три дня явка избирателей составила 22,47%, в Минской области с выбором определились 20,84% избирателей.-0-