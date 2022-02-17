Головченко: Br12 млн направят на восстановление историко-культурного наследия в этом году

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2022 году около Br12 млн будет направлено на капитальные затраты по восстановлению объектов историко-культурного наследия. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Старого замка в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам премьер-министра, работа будет продолжаться не только в рамках бюджетных ассигнований, но предусмотрены также соответствующие средства из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. Поэтому, как бы ни было сложно, плановые расходы на охрану и восстановление историко-культурного наследия будут произведены.

Все работы по сохранению историко-культурного наследия реализуются в рамках соответствующей госпрограммы. В прошлом году активно велись работы по реконструкции замков в Гродно, Новогрудке, Крево и Гольшанах. На эти цели из бюджета страны было истрачено порядка Br11 млн. В этом году разработана проектная документация на реконструкцию Жировичского монастыря.

"Что касается Старого замка в Гродно, то уже сейчас белорусы могут сравнить, как замок выглядел до начала реконструкции и каким он стал сейчас, уже после завершения первой очереди разница колоссальная", - подчеркнул Роман Головченко.

Основные строительные работы по первой очереди реконструкции закончены. Сейчас ОАО "Белреставрация" занимается интерьерами, их будет четыре: это замковая каплица, королевская баня, жилье королевского секретаря и алебастровый зал. Вся работа по созданию интерьеров будет стоить порядка Br8 млн. Часть средств уже освоена, остальная будет выделена в этом году. На первую очередь уже потрачено Br24,3 млн.

По второй очереди реконструкции Старого замка в Гродно уже ведутся проектные работы. Этот процесс займет 10 месяцев. По предварительной оценке, на вторую очередь реконструкции понадобится более Br80 млн.-0-