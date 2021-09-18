Головченко находится в рабочей поездке по Могилевской области

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня находится в рабочей поездке по Могилевской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета министров.

Сначала премьер-министр побывал в фермерском хозяйстве "Весна-агро" Горецкого района. Хозяйство специализируется на разведении мясного скота абердин-ангусской породы, молочного скота черно-пестрой породы, а также выращиванием зерновых и зернобобовых культур для обеспечения кормами имеющегося поголовья.

При посещении рассматривались перспективы дальнейшего развития КФХ, в том числе расширения земельного участка (в пользовании порядка 2 тыс. га земли), а также реализация инвестиционного проекта по переработке мраморной говядины.

Роман Головченко также посетил мемориальный комплекс советско-польского боевого содружества, открытый 15 октября 1968 года в честь 25-летней годовщины битвы под Ленино 1-й польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко совместно с советскими дивизиями против немецко-фашистских захватчиков. Этим событиям посвящена основная экспозиция.

Музей является филиалом Горецкого районного историко-этнографического музея и одновременно историко-культурной ценностью Республики Беларусь. Здание в форме каски из железобетона, стекла и алюминия расположено на высоте 215,5, где в 1943 году было самое пекло боя. Перед входом в музей высится монумент, символизирующий советско-польское боевое содружество.

В экспозиции представлены образцы оружия, предметы снаряжения, личные вещи участников боев, а также многочисленные документы и фотографии военного времени. Кроме того, в витрине-экспозиции "В едином строю" представлены памятные подарки и сувениры, повествующие о послевоенном сотрудничестве Беларуси и Польши.

Неподалеку от музея, на склоне высоты 215,5, расположена братская могила советских и польских солдат, включающая в себя две мемориальные гранитные плиты и обелиск, выполненный из брони толщиной 25 см, пробитой в разных местах снарядами и осколками, - оплавившейся и потрескавшейся. Памятник символизирует человеческую стойкость воинов, которая оказалась прочнее самой толстой брони.

Под этим мемориальным надгробием в виде объемной пятиконечной звезды из темно-красного гранита покоится прах 1711 советских воинов, погибших в боях под Ленино. Польские воины, погибшие в битве под Ленино, захоронены в парке около реки Мереи. На вершине мемориальной плиты установлена скульптура символа дивизии - пястовского орла без короны. А перед ней - католический и православный кресты и иудейская шестиконечная звезда Давида. По обе стороны аллеи, ведущей к братской могиле, - гранитные плиты с именами погибших, раненых и пропавших без вести польских солдат и офицеров.-0-