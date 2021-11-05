Головченко открыл реконструированный участок автодороги Р23 от Слуцка до Солигорска

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко открыл реконструированный участок автодороги Р23 Минск - Микашевичи от Слуцка до Солигорска, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашей стране стало доброй традицией, что к 7 ноября открываются промышленные, транспортные, социальные объекты. Этот год не стал исключением: в эти дни по всей Беларуси открываются новые объекты. Это говорит о том, что страна развивается, выполняются планы по созданию комфортных условий среды и инфраструктуры для бизнеса и граждан. Проводится значительная работа по реконструкции основных магистральных дорог, которые соединяют Минск с областными центрами. Сегодня в южной части Минской области, где сосредоточено большое количество промышленных предприятий, открывается новый участок дороги Р23. Дорожники чуть более чем за год провели реконструкцию 15 км дороги, возведя четырехполосную магистраль. В планах продолжать реконструкцию Р23 по параметрам первой категории до Старобина. Уже начаты проектные работы по данному участку", - сказал Роман Головченко.

Как сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, реконструированный участок Р23 от Слуцка до Солигорска обошелся в Br78 млн. Теперь эта дорога из двухполосной стала четырехполосной и полностью соответствует параметрам первой категории.-0-