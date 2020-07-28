Головченко: поддержка реального сектора экономики - одно из главных направлений работы государства

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Поддержка реального сектора экономики - одно из главных направлений работы государства. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Могилевхимволокно".

"Поддержка реального сектора экономики - одно из главных направлений государства. В самые сложные периоды, с которыми сталкиваются белорусские предприятия в своей деятельности, наша власть всегда готова подставить плечо. Им оказывается разнообразная помощь в виде льготных тарифов на электричество, теплоэнергию, освобождения от некоторых видов налогов, - отметил премьер-министр. - Сегодня я впервые познакомился с производством "Могилевхимволокно". Приятно отметить, что в непростой период для мировой экономики предприятие устояло. И имеющаяся поддержка со стороны государства помогает обеспечить загрузку линий, стабильную работу и возможность выплачивать зарплату. Однако мы видим, что у одного из ведущих предприятий страны есть проблемы в выполнении поручения главы государства по реализации инвестиционного проекта по производству полиэфирной продукции. И с этим вопросом нам необходимо разобраться и найти для него решение".

Во время общения с премьер-министром представители трудового коллектива задавали вопросы, которые касались реализации проекта по модернизации производства, заработной платы и дальнейшей судьбы предприятия.

"Сегодня здесь собрались представители областной и городской власти, руководства "Могилевхимволокно" и концерна "Белнефтихим", чтобы разобраться, по какой причине не удалось закончить к намеченному сроку модернизацию производства. На данный момент успешно реализована и работает только первая очередь масштабного проекта", - отметил Роман Головченко.

Первая очередь проекта была реализована в 2018 году - здесь начали выпускать полиэфирное волокно способом прямого формования. Мощность производства - 50 тыс. т в год. Это позволило освоить новый тип полиэфирного волокна - конжугейт, аналогов которому нет ни в Беларуси, ни в других странах СНГ.

"Мировой рынок находится в постоянном движении, и необходимо успевать за этими изменениями. Те планы, которые были намечены в части модернизации "Могилевхимволокно", будут проработаны еще раз. Сейчас достаточно сложный период во всем мире и принимать решения по масштабным проектам нужно более осмотрительно. Мы обсудили, по какому пути необходимо идти, чтобы с наименьшими рисками выполнить поручение Президента. И оно будет выполнено, вероятно, с небольшими изменениями, чтобы соответствовать современному рынку", - подытожил Роман Головченко.-0-

Фото Олега Фойницкого