Головченко: пусконаладочные работы на установке "Нафтана" должны быть завершены до конца года

8 октября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Нафтан" на установке замедленного коксования (УЗК) пусконаладочные работы должны быть завершены до конца этого года. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко после посещения предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

На заводе 28 сентября произошел пожар на установке замедленного коксования. Штатно сработали системы защиты, четко отработали сотрудники МЧС и предприятия. Все вместе локализовали пожар.

"Определенный ущерб нанесен, идут следственные действия. Выясняется, какая именно техническая неполадка привела к таким последствиям: то ли это ошибка на стадии проектирования, то ли при проведении работ что-то было сделано некачественно. Сейчас необходимо полностью оценить, какие повреждения были нанесены. Объем их не такой большой, сегодня с руководством завода это обсудили. Обследование завершат в ближайшее время", - рассказал Роман Головченко.

По его словам, инциденту была дана принципиальная оценка, поэтому сроки выхода на проектную мощность новой установки "Нафтана" должны быть сокращены. "Поручение Президента состоит в том, чтобы работы были завершены до конца года. Пока это поручение не снимается. Безусловно, нужно соблюсти все нормы безопасности и технологические правила. Сейчас на месте работают подрядные организации, просчитывают сроки работ. Задача стоит выйти на завершение пусконаладочных работ до конца этого года", - подчеркнул премьер-министр. Главное в этой ситуации, что не пострадали жители Новополоцка и другие технические установки "Нафтана".

На совещании также присутствовала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Как сообщалось, реализация инвестпроекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, повысить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута. Стоимость инвестпроекта превысила $1 млрд. В начале октября на новой установке были получены образцы нефтяного кокса.-0-