1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко совершит рабочую поездку в Витебск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Роман Головченко примет участие в торжественном открытии средней школы №47 имени Е.Ф.Ивановского. Он ознакомится с материально-технической базой школы, условиями для обучения и воспитания учащихся, спортивными площадками.

Затем премьер-министр посетит ООО "ПО Энергокомплект". Ему доложат о реализации инвестиционного проекта по производству кабельно-проводниковой продукции. Также Роман Головченко ознакомится с деятельностью ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей".

ООО "ПО "Энергокомплект" основано в апреле 1992 года, зарегистрировано резидентом СЭЗ "Витебск" в июне 2011 года. Основным направлением его деятельности является производство и реализация кабельно-проводниковой продукции, номенклатура которой на сегодняшний день составляет более 20 тыс. марко-размеров. На предприятии принята долгосрочная стратегия развития до 2035 года, в соответствии с которой в течение 15 лет планируется увеличить объемы производства в 2,5 раза. Доля экспорта - более 80% от общего объема реализации продукции.

ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" создано в 1987 году и специализируется на разработке и производстве видеомониторов межвидового применения, авиационных дисплеев, электронно-вычислительных машин специального назначения, микродисплейных систем индикации для жестких условий эксплуатации. В ассортименте предприятия - более 100 наименований изделий с диагоналями экрана от 0,6 до 110 дюймов.-0-