Голубое топливо пришло в агрогородок Друя Браславского района

26 декабря, Браславский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В агрогородке Друя Браславского района сегодня состоялся торжественный пуск природного газа с участием представителей областных и местных властей, УП "Витебскоблгаз", жителей агрогородка, передает корреспондент БЕЛТА.

Общая протяженность газопровода составила 15,1 км. Стоимость проектирования и строительства - Br1,29 млн. При проведении работ в Друе переведены со сжиженного на природный газ 24 квартиры в многоквартирном доме. Также создается кооператив по газификации, имеются пять зерносушильных комплексов, административные здания, котельная.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что пуск газа открывает новые возможности для жителей, агрокомплекса и предпринимателей. "Хочется, чтобы газ стал толчком к развитию городка, строительства села будущего. Мы в силу возможностей будем осовременивать Друю. Нужно двигаться в создании небольших предприятий, развития сферы услуг и крупных производств в сельском хозяйстве", - сказал губернатор.

На сегодняшний день в Браславском районе эксплуатируются более 245 км газовых сетей. Голубое топливо подведено в 18 сельских населенных пунктов, в том числе 8 агрогородков (Ахремовцы, Видзы, Вайнюнцы, Друйск, Друя, Опса, Погоща и Слободка).

Протяженность газопроводов Витебской области составляет около 6,4 тыс. км. В структуре топливного баланса северного региона газоснабжение занимает примерно 80%. С начала 2018 года в области газифицировали агрогородок Друйск (Браславский район), Проземле (Чашникский район) и населенный пункт Прудники (Городокский район). В 2017 году в регионе газифицированы шесть населенных пунктов в Докшицком, Чашникском, Миорском и Верхнедвинском районах.-0-