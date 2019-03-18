Гомель 21 марта примет благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя"

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Звезды эстрады прибудут в Гомель на благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя", который состоится 21 марта в Городском центре культуры, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном комитете ОО "БРСМ".

В поддержку постоянного республиканского благотворительного проекта на сцену ГЦК выйдут Макс Лоренс, Анжелика Пушнова, коллективы PROвокация и Las Vegas, другие артисты.

На этот раз марафон "Все краски жизни для тебя" поможет собрать средства на лечение двухлетней Софии Слуки из поселка Ченки Гомельского района. На консилиуме ведущих специалистов региона девочке поставили диагноз - эпилептический синдром с наличием генерализованных тонико-клонических приступов, носитель цитомегаловирусной инфекции. Сейчас у Сони группа инвалидности, требуется лечение.

На двухчасовой концерт приглашают всех неравнодушных к беде ребенка. Начало мероприятия в 18.00.

Благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя" - визитная карточка волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце". Его цель - оказание материальной помощи и содействие в социальной адаптации детей, подростков, молодых людей, находящихся на попечении государства, детей-сирот, детей-инвалидов и других категорий граждан, а также оказание материальной помощи социальным учреждениям и памятным объектам. Акция проводится дважды в год в одном из районов региона и областном центре. Волонтеры помогают тем, кому необходима поддержка.

Одновременно марафон помогает повышать уровень гражданского и патриотического воспитания молодежи, развивать социальную активность детей, подростков и молодежи, вовлекая их в социально значимую деятельность. Среди задач также - сбор материальных средств на благотворительные цели, привлечение внимания общественности к проблемам детей, подростков и молодежи, остро нуждающихся в моральной и материальной поддержке, популяризация волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" путем вовлечения молодых людей в социально значимые дела.-0-