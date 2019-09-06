Гомель и китайский Чэнду намерены развивать сотрудничество в экономике, здравоохранении и образовании

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомель и китайский город Чэнду (провинция Сычуань) намерены развивать сотрудничество по различным направлениям, в частности экономике, здравоохранении, образовании. Об этом сегодня речь шла во время встречи руководства Гомельского горисполкома и делегации Чэнду, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Гомельского горисполкома Сергей Андреев отметил, что у областного центра налажены контакты с китайскими партнерами. У города над Сожем есть три побратима из КНР - Хуайань, Харбин и Чэнду. С начала этого года товарооборот между Гомелем и Китаем составил $25 млн, и хотя темп роста к уровню прошлого года превысил 120%, резервов для развития сотрудничества еще достаточно, убежден Сергей Андреев. По его словам, между Гомелем и Чэнду налажены контакты в культуре, образовательной сфере, и это сотрудничество, а также взаимодействие в экономике, здравоохранении и других отраслях сторонам стоит расширять.

Председатель постоянной комиссии комитета района Цзинню города Чэнду Бай Тао рассказала, что в районе создан торговый центр общей площадью более 5 млн кв.м как для импортеров, так и экспортеров с налоговыми льготами. Свою продукцию представить в нем выразили намерение уже представители нескольких стран. Белорусские производители также могут использовать эту возможность, убеждена Бай Тао.

Председатель постоянной комиссии отметила, что китайскому потребителю интересны белорусские натуральные товары, например, изо льна, а также пищевая продукция - молочная, мясная, в частности, говядина. По результатам нынешнего визита представители делегации изучат различные товары гомельских производителей для возможных поставок в Китай.

Заместитель директора департамента внешней торговли, бюро торговли района Цзинню Ву Сяосин добавила, что в Чэнду активно развивается фармацевтическая отрасль, внедряются различные технологии в этой сфере, проводятся разноплановые исследования. По фармацевтическому направлению работают примерно 30 парков. По ее мнению, такие парки дают хорошие возможности для белорусско-китайского сотрудничества, в том числе по исследованию, производству, продаже лекарств.

Было отмечено, что специалисты отрасли здравоохранения двух городов могли бы проходить стажировки, обучение и в Чэнду, и в Гомеле. В частности, гомельские специалисты готовы поделиться со своими коллегами опытом по таким направлениям, как трансплантация органов и тканей, онкология, кардиохирургия.

На встрече прозвучали предложения об организации обмена студентами и школьниками из Гомеля и Чэнду. Обсуждались и перспективы сотрудничества в культуре, спорте, других сферах.-0-