Гомель и китайский Ханьдань намерены развивать побратимские связи

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о намерениях в отношении установления побратимских связей между городами Гомель и Ханьдань (провинция Хэбэй Китая) подписан сегодня во время встречи председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья с китайской делегацией, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко и первый заместитель мэра народного правительства Ханьданя У Цзиньлян.

Геннадий Соловей выразил уверенность, что меморандум будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. В целом, по его словам, Гомельский регион укрепляет взаимоотношения с Китаем по многим направлениям. "Основной упор, конечно, приходится на экономическое сотрудничество, поставки продукции. В этом году мы нарастили экспорт практически в полтора раза", - сказал он. При этом в регионе прорабатывают вопросы увеличения экспорта в Китай по некоторым позициям, например говядины.

По мнению руководителя области, на партнерской основе сторонам следует развивать промышленное сотрудничество, в частности "Гомсельмаша" и хэбэйского предприятия сельхозмашиностроения "Цзуншэнь-Гомель". Есть перспективы для реализации совместных идей в сфере туризма, культуры, образования.

Озвученные направления поддержал У Цзиньлян. Он пояснил, что во время нынешнего визита делегация побывает на "Гомсельмаше", где обсудит аспекты дальнейшего взаимодействия. Китайский гость подчеркнул перспективность совместного проекта в сфере сельскохозяйственного машиностроения. По его словам, крупная мощная техника нужна и востребована на многих территориях.

По информации Гомельского облисполкома, в январе-августе этого года темп роста товарооборота между Гомельской областью и Китаем превысил 179% к такому же прошлогоднему периоду. Основными позициями экспорта в Китай являются древесная целлюлоза, сухая сыворотка, молочные консервы, сухое обезжиренное молоко, лен, сплавы на основе меди и цинка. Из КНР предприятия области импортируют электрическое и электронное оборудование, электродвигатели, машины и оборудование, ткани и нити, контрольные приборы и измерительная аппаратура, огнеупорные материалы. Объем прямых иностранных инвестиций из КНР за январь-июнь 2019 года составил $154,8 тыс.-0-