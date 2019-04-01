Гомель и китайский Хух-Хото намерены развивать сотрудничество в экономической и социальной сферах

1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о намерениях в отношении установления побратимских связей между Гомелем и Хух-Хото (КНР, автономный район Внутренняя Монголия) подписано сегодня в Гомельском горисполкоме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Документом предусмотрено сотрудничество сторон в области экономики, торговли, науки, техники, экологии, культуры, образования, спорта, туризма, здравоохранения. В дальнейшем между городами предполагается установление побратимских связей.

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества Гомельской области и автономного района Внутренняя Монголия обсудили и на встрече в Гомельском облисполкоме. Как отметил заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, в регионе большое внимание уделяется сотрудничеству с Китаем. Например, соглашение облисполкома с автономным районом Внутренняя Монголия было подписано в 2011 году. Заместитель председателя подчеркнул, что регион открыт для развития взаимодействия в различных отраслях, и выразил уверенность, что нынешний визит китайской делегации приведет к новым проектам.

Андрей Конюшко акцентировал внимание на том, что сферы для партнерства могут быть самые разные. Он рассказал, что многие предприятия Гомельской области, которые выпускают молочную продукцию, аккредитованы для поставок в КНР. Например, в прошлом году их поставки на китайский рынок сложились на уровне $13 млн. "Мы работаем по качественным характеристикам, снижению себестоимости, чтобы продукция гомельских предприятий была более широко представлена на китайском рынке", - добавил Андрей Конюшко.

Заинтресованность в развитии партнерства по различным направлениям выразил и начальник канцелярии иностранных дел автономного района Внутренняя Монголия Фу Юнчунь. Он пояснил, что район богат природными ресурсами: на востоке - лес, на западе - железная руда, скотоводство развито на севере, на юге выращивают зерно. Фу Юнчунь отметил, что в этом году во Внутренней Монголии в третий раз пройдет Китайско-монгольское ЭКСПО, и пригласил гомельскую сторону принять участие в масштабном мероприятии. В свою очередь Андрей Конюшко передал приглашение делегации для участия в Гомельском экономическом форуме.

По итогам января этого года основными экспортерами в Китай стали такие предприятия Гомельского региона, как ОАО "Милкавита" (33%), ЧУП "Форвардер", ООО "Пролог Бай", ООО "Форестпромпил", экспортирующие лесоматериалы, ОАО "Рогачевский лен" и другие. Из КНР предприятия области импортируют электрическое и электронное оборудование, электродвигатели, машины, ткани и нити, огнеупорные материалы.-0-