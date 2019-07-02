Гомель и Воронеж стали городами-побратимами

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Гомель и российский Воронеж стали городами-побратимами, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко и глава городского округа город Воронеж Вадим Кстенин подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами.

Петр Кириченко подчеркнул, что сотрудничество между областным центром и российскими городами из года в год развивается, укрепляется в различных сферах, в том числе экономике, образовании, культуре. Он отметил и увеличение внешнеторгового оборота между партнерами. К примеру, на долю российских городов-побратимов приходится почти 60% товарооборота Гомеля с Российской Федерацией.

"Мы и впредь будем развивать торгово-экономические отношения. Логистика между нашими городами достаточно хорошая. К тому же белорусские товары пользуются спросом в России. И Воронежской области есть, что предложить нашим побратимам", - отметил Вадим Кстенин. Воронеж - город театров, культуры, поэтому ряд проектов возможен и в этом направлении.

По словам российского градоначальника, начать новейшую историю взаимоотношений стоит с обмена бизнес-миссиями. "Уверен, в этом направлении Воронежу и Гомелю обязательно удастся найти точки соприкосновения", - заключил он. Чтобы поближе познакомиться с потенциалом Воронежа, его глава пригласил руководство Гомеля на День города, который будут праздновать в сентябре.

В свою очередь Петр Кириченко также пригласил коллег на ряд мероприятий, включая Гомельский экономический форум, который традиционно проходит весной. "Экономика - как локомотив, который неизменно ведет к развитию и в других сферах", - заявил он.

История породнения областных центров началась 75 лет назад. В военные лихолетья два города породнил Герой Советского Союза гомельчанин Александр Лизюков, защищавший воронежскую землю от немецко-фашистких захватчиков. Части командарма незадолго до его гибели нанесли врагу значительный удар. Спустя годы статус побратимов закреплен официально.

Сегодня представители воронежской делегации посетили Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины. Там в торжественной обстановке они вручили удостоверение к почетному знаку "Благодарность от земли Воронежской" заведующему кафедрой русской и мировой литературы ГГУ Ивану Афанасьеву - родственнику знаменитых братьев Лизюковых. В 2017 году гомельчанин издал книгу о прославленном командарме.

Также гости посетили флагман белорусского комбайностроения ОАО "Гомсельмаш".

Вместе с гомельчанами представители воронежской делегации почтили память солдат Победы на торжественном митинге на Аллее Героев. Завершит программу дня посещение Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова и жемчужины региона - Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

3 июля гости станут участниками праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вместе с властями города и области, ветеранами, трудящимися, спортсменами и творческой молодежью пройдут по центральной улице Гомеля в торжественном шествии, ознакомятся с экспозицией "75 мирных лет", примут участие в открытии памятного знака братьям Лизюковым на площади Победы.-0-