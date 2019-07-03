3 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомель отметит День Независимости масштабным шествием и открытием памятного знака. Сегодня в городе запланировано множество мероприятий, посвященных государственному празднику и 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

В 10.00 марафон мероприятий откроет шествие ветеранов, трудящихся, спортсменов и творческой молодежи по главной артерии областного центра - улице Советской. Многотысячная колонна по традиции пройдет до площади Труда, где состоится торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков.

Торжественное открытие праздника запланировано на главной площади в 11.00. Для гостей и жителей города выступят творческие коллективы области и заслуженные артисты. Здесь же представят выставку военной техники.

Ретроспекция "75 мирных лет", которая станет отражением достижений и развития областного центра в послевоенные годы, разместится по улицам Коммунаров и Советской. В течение дня будут работать выставочные экспозиции у кинотеатра имени М.И.Калинина, в 11.30 пригласят в зал и предложат посмотреть фильм "Спасти Ленинград".

В полдень на площади Победы в торжественной обстановке будет открыт памятный знак легендарным братьям Лизюковым.

В этот день городское пространство превратится в единую праздничную площадку. Мероприятия рассчитаны на разные поколения гомельчан. Так, кто-то может неспешно побродить по городу мастеров в сквере имени А.А. Громыко. Презентацией творческого, культурного, спортивного потенциала станут площадки на набережной реки Сож. А в скейт-парке для молодежи подготовлена интерактивная программа и танцевальный баттл.

Традиционно будут удивлять и развлекать горожан у Ледового дворца в Центральном районе, по проспекту Космонавтов,70 и микрорайоне Костюковка в Железнодорожном, по улице Ивана Мележа в Советском, где пройдет фестиваль белорусского орнамента, и зоне отдыха "Пруды" в Новобелице. В 14.00 к первому пути железнодорожного вокзала прибудет "Поезд Победы" - тематическая реконструкция станет украшением программы.

Подарок Гомелю "То, что надо" в виде одноименной программы преподнесет заслуженный артист России Валерий Сюткин. Концерт при участии группы "Тяни-толкай" начнется в 15.30 на стадионе "Центральный".

Вечером на площади Ленина также ожидается яркое шоу с участием креативных ведущих одной из радиостанций, фестивалем света, выступлением Сереги и др.

В праздничной программе во всех районах области торжественные митинги, шествия, возложения венков и цветов, литературно-музыкальные композиции. Самые яркие из них - проект "Стена памяти", когда жители райцентра смогут разместить фото военных и послевоенных лет из семейных архивов на символической стене и арт-праздник "Твая зямля, твая радзіма названа светла: Беларусь" в Светлогорском районе. Реконструкцию партизанского движения "Дорогами войны" и театрализованное представление "Мы помним Ваши имена…" проведут в Наровлянском районе. В Ветковском для участников мероприятий готовят фотопроект "Символы Беларуси", праздник "Дзень вышыванкі". Аллегорическая постановка "Мая краіна - Беларусь", конкурс рисунков на асфальте "Мы - белорусы", молодежный интеллектуально-патриотический квест объединит разные поколения в Кормянском районе. Во всех уголках региона подготовлена яркая программа. Не обойдется и без концертно-развлекательной составляющей, спортивных состязаний, будет организована работа торговых рядов.

Вечером гомельчане присоединятся к общереспубликанской акции "Споем гимн вместе!". Эффектным финальным аккордом праздника станет фейерверк во всех городах и районных центрах области.-0-