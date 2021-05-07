"Гомель помнит" - активисты БРСМ выложили из зажженных лампадок цифру 76 в честь Дня Победы

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Активисты БРСМ в честь Дня Победы выложили цифру 76 из зажженных лампадок во время акции "Гомель помнит!", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Студенты, учащиеся лицеев и колледжей почтили минутой молчания память тех, кто погиб в боях за освобождение города и страны. Девушки и парни выложили из 600 лампадок цифру 76 в честь годовщины Великой Победы. Светящаяся в темноте цифра символизирует негаснущий свет памяти о героизме тех, кто воевал за мирное будущее потомков.

Флешмоб состоялся несмотря на моросящий дождь. Такие мероприятия проходят при любой погоде, рассказали в горкоме БРСМ. "Так мы отдаем дань памяти всем, кто сражался за Родину. Важно воспитать у молодежи уважительное отношение к истории, прошлому своей страны, подвигам ветеранов Великой Отечественной войны. И это самое малое, что мы можем сделать для сохранения памяти о героизме наших уважаемых ветеранов и тех, кого уже нет в живых", - сказал первый секретарь Гомельского горкома БРСМ Василий Левкутник.

Гражданско-патриотическая акция проводится ежегодно с 2014 года. Вечерний флешмоб стал крепкой традицией для гомельской молодежи. Парни и девушки седьмой год подряд показывают, что Гомель помнит о подвиге своих дедов и прадедов. Прописка этой традиции остается неизменной много лет - аллея Героев. Это памятное место благоустроили в 2014 году ко Дню Независимости и 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В сквере по ул.Советской воссоздан мемориальный комплекс. Вдоль центральной аллеи установлена 41 памятная стела в честь Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.-0-