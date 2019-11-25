Гомель присоединился к акции "Во славу общей Победы!"

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомель присоединился к республиканскому патриотическому проекту "Во славу общей Победы!". Капсулу с землей с воинских захоронений запечатали сегодня во время торжественного митинга, посвященного 76-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, на Аллее Героев, передает корреспондент БЕЛТА.

Почетную миссию запечатать общую капсулу с землей, собранной четырьмя районами областного центра с братских могил, предоставили ветерану Великой Отечественной войны Аэлите Самсоновой и молодому специалисту, учителю истории СШ №19 Гомеля Андрею Непокульчицкому. В преддверии 75-летия Великой Победы капсулу передадут для закладки в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

"Это очень волнительная и ответственная миссия. В капсуле земля, политая горячей кровью защитников нашей Родины", - поделилась эмоциями Аэлита Самсонова. Обращаясь к современному поколению, ветеран пожелала молодежи приумножать своим трудом богатства страны, уметь защищать свою Родину, беречь славные традиции отцов и дедов, быть достойными потомками победителей.

Аэлита Самсонова

На Аллее Героев, где прошел торжественный митинг, увековечены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, судьба которых была связана с Гомелем. Почтить память тех, кто сражался за свободу родного края, собрались представители руководства области и города, ветераны Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, труженики тыла, почетные граждане, трудовые коллективы, молодежь.

Как отметил председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич, в календаре памятных дат день освобождения Гомеля для жителей города занимает особое место. "В нем воедино слились чувства скорби, неутихающей боли утрат и гордости, безграничной признательности ее освободителям", - сказал он. По словам председателя горсовета, глубокое уважение и благодарность ветеранам сегодня проявляется в повседневной помощи и поддержке. "Мы можем и должны успеть сделать их жизнь светлее, принести радость и добро в каждый новый мирный день", - убежден Николай Ковалевич.

Николай Ковалевич

Участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу, почтили минутой молчания память павших героев.

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, проходят в областном центре в эти дни повсеместно. Программа включает митинги, военно-историческую реконструкцию, тематические выставки, уроки, вечера и вахты памяти, встречи с ветеранами, патриотические акции и т.д.

Гомель стал первым областным центром Беларуси, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков в результате Гомельско-Речицкой операции войск Белорусского фронта. Население города на момент освобождения составляло менее 15 тыс. жителей. До войны здесь проживали более 140 тыс. человек.-0-

Фото Сергея Холодилина