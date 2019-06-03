Гомель признан лучшим областным центром по санитарному состоянию и благоустройству

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди областных центров Гомель стал лучшим по санитарному состоянию и благоустройству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В Беларуси в течение 2018 года проводился смотр санитарного состояния и благоустройства, в котором приняли участие населенные пункты всех областей и Минск. Победителей решено наградить переходящим вымпелом, свидетельством и денежными премиями за счет средств республиканского бюджета.

Денежная премия для Гомеля как победителя в первой категории среди городов областного подчинения и Минска составит 8 тыс. базовых величин (1 БВ составляет Br25,5).

Победителями во второй категории (города с населением от 50 тыс. жителей и более с двумя первыми местами по республике) признаны Новополоцк Витебской области и Кобрин Брестской области, которые получат по 3 тыс. БВ.

В третьей категории (города и городские поселки с населением от 10 до 50 тыс. жителей с тремя первыми местами) лучшими стали Пружаны Брестской области, Житковичи Гомельской области и Дрогичин Брестской области. Денежная премия составит по 2 тыс. БВ.

Победителями в четвертой категории (города и городские поселки с населением до 10 тыс. жителей с четырьмя первыми местами) признаны Брагин и Наровля Гомельской области, Верхнедвинск Витебской области и Мядель Минской области. Каждый получит по 1,5 тыс. БВ.

В пятой категории (сельские населенные пункты с пятью первыми местами) победу праздновали агрогородки Хомск Дрогичинского района, Беловежский Каменецкого района Брестской области, Крынки Лиозненского района Витебской области, Езеры Чериковского района Могилевской области, Мерецкие Глубокского района Витебской области. Их денежная премия составит по 800 БВ.

Не менее 70% от полученных средств будет направлено на развитие населенных пунктов, до 30% - на премирование руководителей и работников предприятий, организаций и учреждений, добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству и озеленению населенных пунктов, занявших первые места.

В прошлом году проведена значительная работа по благоустройству улиц, дворовых территорий, обслуживанию парков, скверов и других общественных мест, а также по текущему и капитальному ремонту дорожного покрытия улиц и тротуаров в Гродно, Бресте, Лиде, Березе, Поставах, Полоцке, Глубоком, в городском поселке Болбасово, а также агрогородках Лясковичи Ивановского района Брестской области, Копти Витебского района и Камаи Поставского района Витебской области. Председателям указанных городских и райисполкомов будут направлены благодарственные письма.-0-