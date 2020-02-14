Гомель в 2019 году перевыполнил задание по привлечению иностранных инвестиций в 1,5 раза

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле по итогам работы в 2019 году поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе превысило прогнозное значение в 1,5 раза, сообщил сегодня председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко на сессии городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Кириченко отметил, что поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе оценивается в целом по году в размере более $36 млн. "Это в 1,5 раза выше прогнозного значения", - сказал он. Основными участниками формирования показателя стали "БелГруппОтель", "Делком40", "Веза-Г".

Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах достиг 102% к уровню 2018 года. Наибольшие вложения направлены в модернизацию производств и строительство инфраструктуры. В числе крупных проектов мэр назвал техническую модернизацию цеха минеральных удобрений Гомельского химзавода, организацию производства инновационной продукции медицинского назначения на "Медпласте" и производства по выпуску мебели, матрасов и компонентов в "Делком40", реконструкцию участков тепловых сетей "Гомельэнерго".

Председатель горисполкома подчеркнул, что город выполнил основные годовые показатели социально-экономического развития по экспорту товаров и услуг, прямым иностранным инвестициям на чистой основе, трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места, а также задание по товарообороту общественного питания и созданию новых предприятий в сфере производства. Выше прогнозного уровня сработал областной центр по энергосбережению - на уровне минус 4,6% при ориентире минус 3,5% и среднем показателе по области минус 3%.

По предварительной оценке, за счет новых предприятий и производств в Гомеле создано более 3,2 тыс. новых рабочих мест. Наибольшее число - в производстве и торговле.

По словам Петра Кириченко, большое внимание уделяется вопросам развития частной инициативы. В 2019 году в Гомеле зарегистрировано более 370 новых юридических лиц, в том числе 90 - в производственной сфере. Удельный вес поступлений в бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса за прошедший год составил почти 28% (в 2018-м - чуть более 25%).

Уровень зарегистрированной безработицы в течение 2019 года в Гомеле не превышал установленного 1%.

"Хотел бы отметить, что за всеми этими цифрами кроется напряженная работа руководства и трудовых коллективов города, которая следует главной цели - улучшению благосостояния горожан и повышению качества их жизни", - добавил мэр. Он выразил уверенность, что в 2020 году город продолжит свое динамичное развитие. "Достижение поставленных целей невозможно без высококвалифицированного труда, профессионального отношения к делу каждого из нас", - убежден Петр Кириченко.-0-