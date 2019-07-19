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Гомель в I полугодии стал лидером среди областных центров по количеству сделок на рынке жилья

Регионы 19.07.2019 | 11:13
Гомель. Фото из архива
Гомель. Фото из архива

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидером по количеству сделок купли - продажи жилья в I полугодии среди областных центров стал Гомель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.

В Гомеле заключено 1076 договоров - в 1,6 раза больше, чем в Могилеве, который последние три года занимает последнюю позицию по данному показателю.

В Минске, по состоянию на конец июня, зарегистрировано 5849 сделок (без учета продажи долей и комнат), что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (более 7500). Наибольшее их количество осуществлено в апреле, когда Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Наименьшее количество сделок отмечалось в январе (из-за новогодних праздников) и июне. В среднем в месяц регистрируется по 975 сделок купли-продажи.

На первичный рынок в столице приходится около 8% всех сделок купли-продажи. Среди областных центров эта цифра находится в диапазоне от 5% до 19%. "Первичный рынок - это квартиры в многоквартирных жилых домах, продажа которых осуществляется в течение 365 дней с дня ввода дома в эксплуатацию", - пояснили в кадастровом агентстве.

Емкость рынка в I полугодии в Минске превысила Br850 млн. Меньше всего выручено от продажи квартир в январе (Br116,7 млн) и июне (Br119,8 млн).

Среди регионов по емкости рынка первое место занимает Гомель (Br28,4 млн), поскольку здесь продано на 200 квартир больше, чем в других областных городах. В Бресте и Гродно показатель находится примерно на одном уровне (чуть больше Br25 млн) и при этом не дотягивает до лидера почти на 11%. Могилев остается в конце списка, емкость рынка оценивается почти в Br19 млн.

Что касается средней цены квадратного метра, то на первичном рынке в Минске она не претерпела значительных изменений и составила в июне Br2690 (по однокомнатным квартирам), на вторичном рынке - Br2870. В регионах самые дорогие квартиры в Бресте (Br1430 за кв.м) и Гродно (Br1300 за кв.м). В Витебске, Гомеле и Могилеве цены сопоставимы - Br1180-1190.

"В настоящее время предпосылок для существенных изменений средних цен на квартиры в Беларуси нет. Вместе с тем вероятно их незначительное увеличение в пределах от 1 до 3% в квартал. Тенденция снижения активности рынка по сравнению с прошлым годом может сохраниться", - рассказали в Национальном кадастровом агентстве.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-

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Гомель, госимущество, жилье
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