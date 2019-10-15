Гомель в ноябре примет чемпионат Европы по борьбе среди инвалидов по слуху

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ноябре 2019 года Гомель примет чемпионат Европы по борьбе среди инвалидов по слуху, сообщил сегодня председатель облисполкома Геннадий Соловей во время чествования гомельских спортсменов - чемпионов и призеров II Европейских игр, тренеров, принимавших участие в их подготовке, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, такие соревнования пройдут в стране впервые. Основные события развернутся во Дворце легкой атлетики в областном центре. На борцовские ковры выйдут более 300 спортсменов из 20 стран мира.

"Проведение таких значимых мероприятий способствует не только популяризации белорусского спортивного движения на международной арене, но и формирует имидж города и области, а также развивает туристическую привлекательность региона", - убежден Геннадий Соловей.-0-