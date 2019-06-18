Гомель встречает молодежный марафон "75"

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный марафон "75", посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне, прибудет в Гомель сегодня в 15.00, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гомельского областного комитета ОО "БРСМ" Юлия Липовская.

Участники марафона на митинге на Аллее Героев представят полотнище "Гомельщина помнит" с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы - уроженцев Гомельской области. "Созданию полотнища предшествовала поисково-исследовательская работа, которую провели активисты БРСМ во всех районах области. Юноши и девушки изучили и обобщили информацию о героях, принимавших участие в Великой Отечественной войне", - отметила второй секретарь. Гомельчане дополнят республиканское полотнище "Беларусь помнит!", которое, планируется, презентуют в Минске на торжественном шествии 3 июля, а затем передадут в музей истории Великой Отечественной войны на сохранение и экспонирование.

На площади Восстания окунуться в атмосферу тех далеких военных лет пригласит опен-эйр "Цветы Великой Победы". На интерактивных площадках представят предметы жизни и быта бойцов. Например, здесь можно будет познакомиться с условиями работы связиста. Мастер-класс по оказанию первой медпомощи проведут в импровизированном военном госпитале, а разобраться в воинских званиях поможет тематическая викторина.

Кроме того, волонтеры движения "Доброе сердце" предложат написать письмо Освободителю. Все послания будут переданы ветеранам лично.

Также во время марафона познакомят с современной мотто- и военной техникой, экспонатами передвижной экспозиции музея истории Великой Отечественной войны. Будет работать и мобильная цифровая лаборатория по формированию национального альбома памяти "Беларусь помнит. Родные лица Победы". Все желающие смогут рассказать о своем родственнике - участнике войны, добавив его фото, биографические данные, интересные факты из воинской жизни на страницы альбома.

В программе и работа фотозон, интерактивных площадок, творческие выступления коллективов и исполнителей, другие мероприятия.

В 17.00 в Гомельском областном объединении профсоюзов начнется открытый диалог "Беларусь помнит!". Молодежь, спикеры, эксперты вспомнят страницы истории, связанные с событиями Великой Отечественной войны, и тех, кто принес на нашу землю свободу и независимость.

Молодежный марафон "75" стартовал у стелы "Минск - город-герой" 11 июня и продлится по 3 июля. Его маршрут проходит по местам боевой славы. Марафон БРСМ проводит вместе с Федерацией профсоюзов и музеем истории Великой Отечественной войны. Это часть республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы".-0-