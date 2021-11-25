Гомельчан приглашают на день предприятия в ООО "Гидросила БЕЛАР"

Фото из архива
25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. День предприятия проведет ООО "Гидросила БЕЛАР" 26 ноября, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.
Общегородское мероприятие "День предприятия" предусмотрено для безработных горожан, не занятых в экономике.
Всех желающих приглашают на встречу с представителями кадровой службы ООО "Гидросила БЕЛАР" с 15.00 до 17.00.
На предприятии требуются специалисты по различным профессиям. Так, открыты вакансии инженера-механика, инженера-технолога, электрогазосварщика, оператора станков с программным управлением, фрезеровщика, слесаря механосборочных работ и др.-0-